Завод Renault в Москве, который располагается в районе Печатники, официально переименовали в «Москвич». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Соответствующие корректировки были внесены в реестр в пятницу, 3 июня. Тогда же на заводе сменилось руководство — директором стал Дмитрий Пронин. Он ранее занимал должность замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Предыдущим руководителем был Ян Птачек.

Ранее стало известно, что на фоне спецоперации РФ на Украине Renault прекратил производство и поставки автомобилей в РФ. Концерн принял решение передать контролирующую долю (68%) в «АвтоВАЗе» в управление ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение 6 лет, а 100% бывшего ЗАО «Рено Россия» (ранее - «Автофрамос») — в собственность Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе, заявил, что власти столицы не собираются выпускать старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault. Так, планируется привлечение иностранных партнеров.