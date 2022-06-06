Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
7 часов назад

Новости автомира: завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»

Лера Букина

Завод Renault в Москве, который располагается в районе Печатники, официально переименовали в «Москвич». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Соответствующие корректировки были внесены в реестр в пятницу, 3 июня. Тогда же на заводе сменилось руководство — директором стал Дмитрий Пронин. Он ранее занимал должность замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Предыдущим руководителем был Ян Птачек.

Ранее стало известно, что на фоне спецоперации РФ на Украине Renault прекратил производство и поставки автомобилей в РФ. Концерн принял решение передать контролирующую долю (68%) в «АвтоВАЗе» в управление ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение 6 лет, а 100% бывшего ЗАО «Рено Россия» (ранее - «Автофрамос») — в собственность Москвы.

Автоэксперт назвал нецелесообразным производство автомобилей «Москвич» в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе, заявил, что власти столицы не собираются выпускать старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault. Так, планируется привлечение иностранных партнеров.

В СМИ ранее появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» начал подготовку к возобновлению производства автомобилей Lada Granta на заводе в Тольятти. Отмечается, что выпускать первые машины начнут 8 июня.

Автоновости,Видео,Lada Granta,Renault,Lada,Дмитрий Пронин,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Автоваз,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители