«Делимобиль» решил закрыть премиум-каршеринг

Оператор каршеринга «Делимобиль» принял решение закрыть сервис аренды машин премиум-класса по подписке Anytime Prime, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на авторынке.

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По словам собеседника издания, ситуация может быть обусловлена отъездом из России топ-менеджеров, на которых был рассчитан сервис. Среди других факторов - экономия россиян, их отказ от услуг сервиса, а также резкое подорожание автомобилей, полагает основатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев. В связи с двукратным или трехкратным ростом цен «Делимобиль» мог прийти к тому, что распродать транспорт выгоднее, чем продолжать его эксплуатацию, отметил эксперт. Руководство компании могла пойти на такой шаг, учитывая рост стоимости запчастей, подчеркнул специалист.

По мнению другого эксперта, аналитика ИК «Велес Капитал» Артема Михалина, Anytime лишилась возможность обслуживать парк и пополнять его новыми автомобилями, в частности, на фоне увеличения расходов на лизинг. Издание обратилось к «Делимобиль» с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа там не предоставили.