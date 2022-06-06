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5 часов назад

Новости автомира: На продажу выставили спорткар Ferrari Testarossa 160 тысяч долларов

ПроКроссовер.ру

Еще в далекие 1980-е годы Ferrari Testarossa была образцом автомобильного дизайна и производительности для многих энтузиастов. В настоящее время даже семейные универсалы без проблем опережают его. Владелец этого экземпляра хотел, чтобы он дольше оставался актуальным, поэтому он настроил его. Купе 1988 модельного года получило пару турбонагнетателей, которые разгоняли его 4,9-литровый «плоский» V12 до 664 л.с. и 793 Нм крутящего момента. Для сравнения, оригинал был хорош только для 385 л.с. и 480 Нм крутящего момента.

На продажу выставили легендарную Ferrari за 10 млн рублей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Владелец никогда не удосужился измерить время спринта, но убедился, что новая мощность правильно контролируется с помощью нового трехдискового сцепления, тормозов Brembo по кругу и 18-дюймовых колес с шинами Pirelli P Zero. Внешний вид и салон остался в стоке.

Автомобиль появился в продаже на днях с пробегом 13 579 километров на одометре и запрашиваемой ценой в 160 000 долларов США. Вскоре он был исключен из списка, но мы не знаем, купил ли кто-нибудь его и сколько в итоге за него заплатили.

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