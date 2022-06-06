Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
5 часов назад

В России появится новая версия кроссовера Exeed TXL с мощным турбомотором

Газета.Ru

Китайский автопроизводитель Exeed в ближайшее время начнет продажи в России кроссоверы TXL с новым более мощным двигателем. Об этом говорится в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которое дает право автопроизводителю продавать модель на территории РФ.

В РФ появится новая версия кроссовера Exeed TXL с мощным турбомотором
Фото: CheryChery

Новый двухлитровый бензиновый двигатель развивает мощность 197 л.с. Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач. Динамические параметры в документе не указаны.

На китайском рынке продажи Exeed TXL с новым мотором начались в 2021 году. Но мощность силового агрегата составляет 261 л.с. Двигатель работает на бензине АИ-95.

На сегодняшний Exeed TXL можно купить в России только с базовым турбомотором 1.6 TGDI, который выдает 186 л.с. Стоимость такой версии составляет от 3 649 900 рублей.

Ранее сообщалось, что китайская марка Geely анонсировала продажи новой версии кроссовера Coolray под названием Nero. В продажу спецверсия поступит в июне, цена пока не объявлена.

Автоновости,Geely,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители