В РФ появится новая версия кроссовера Exeed TXL с мощным турбомотором

Китайский автопроизводитель Exeed в ближайшее время начнет продажи в России кроссоверы TXL с новым более мощным двигателем. Об этом говорится в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которое дает право автопроизводителю продавать модель на территории РФ.

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Новый двухлитровый бензиновый двигатель развивает мощность 197 л.с. Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач. Динамические параметры в документе не указаны.

На китайском рынке продажи Exeed TXL с новым мотором начались в 2021 году. Но мощность силового агрегата составляет 261 л.с. Двигатель работает на бензине АИ-95.

На сегодняшний Exeed TXL можно купить в России только с базовым турбомотором 1.6 TGDI, который выдает 186 л.с. Стоимость такой версии составляет от 3 649 900 рублей.