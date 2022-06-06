В РФ появится новая версия кроссовера Exeed TXL с мощным турбомотором

Китайский автопроизводитель Exeed в ближайшее время начнет продажи в России кроссоверы TXL с новым более мощным двигателем. Об этом говорится в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которое дает право автопроизводителю продавать модель на территории РФ.
Новый двухлитровый бензиновый двигатель развивает мощность 197 л.с. Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач. Динамические параметры в документе не указаны.
На китайском рынке продажи Exeed TXL с новым мотором начались в 2021 году. Но мощность силового агрегата составляет 261 л.с. Двигатель работает на бензине АИ-95.
На сегодняшний Exeed TXL можно купить в России только с базовым турбомотором 1.6 TGDI, который выдает 186 л.с. Стоимость такой версии составляет от 3 649 900 рублей.
Ранее сообщалось, что китайская марка Geely анонсировала продажи новой версии кроссовера Coolray под названием Nero. В продажу спецверсия поступит в июне, цена пока не объявлена.