В России подали в суд на Mercedes, Volkswagen и Toyota

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала в суд на автоконцерны Mercedes, Volkswagen, General Motors и Toyota Motor. Как заявил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов, эти компании нарушили права потребителей, приостановив работу в РФ, - у клиентов возникли проблемы с ремонтом и техобслуживанием.

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После начала украинского кризиса свою работу в России приостановили Mercedes, Volkswagen, General Motors, Toyota Motor, Ford, Hyundai, BMW и другие компании.

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В частности, концерн General Motors принял решение приостановить экспорт автомобилей в РФ и новые оптовые продажи дилерам. Toyota объявила о приостановке ввоза и производства в РФ своей продукции - машин Toyota и Lexus, а также запчастей к ним.

Volkswagen 3 марта объявил о приостановке выпуска машин на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде. Работникам предприятий выплачивают компенсацию в размере 2/3 от зарплаты. 25 мая в компании заявили, что Volkswagen не возобновит свое производство в России в ближайшее время и не будет планировать его на 2022 год.

Также в Volkswagen предупредили, что из-за санкций против России, нарушения логистических цепочек и проблемы с поставками увеличатся сроки гарантийного ремонта. В компании заявили, что «может быть ограничена доступность» некоторых запчастей, но в целом Volkswagen продолжит поставки запчастей российским дилерам.

«Общественная потребительская инициатива» подала иски к российским юрлицам, представляющим эти компании. Суд уже начал рассматривать одно из дел - иск против ООО «Тойота Мотор».

По словам Павлова, о готовности участвовать в разбирательстве уже заявили в Роспотребнадзоре.

Основное требование в исках ОПИ - прекратить выполнение санкций и начать поставки необходимой продукции. Также организация просит суд арестовать счета и имущество компаний в интересах потребителей.

«Это не принципиально, главное - возобновление поставок запчастей и автомобилей», - отметил Павлов.

В ООО «Тойота Мотор» претензии назвали необоснованными, заявив, что российские потребители могут обратиться за проведением ремонта и сервисного обслуживания к официальным дилерам. Сбои в поставках запчастей в компании объяснили нарушениями логистики и форс-мажорными обстоятельствами.