Относительно дешевые машины от АвтоВАЗа могут появиться в июле-августе

Если отечественная автомобилестроительная компания мобилизует свои ресурсы и начнет стабильно выпускать новые транспортные средства, то первые относительно бюджетные модели Lada появятся на рынке в июле-августе нынешнего года. Таким прогнозом в ходе разговора с изданием URA.ru поделился автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

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«В ближайшей перспективе, где-нибудь в июле-августе, могут появиться относительно дешевые машины от АвтоВАЗа. Если АвтоВАЗ раскачается хоть чуть-чуть», — выразил мнение эксперт.

Как считает Моржаретто, в данный момент российского автомобильного рынка фактически не существует. «Взвинченные» глобальным дефицитом прайс-листы делают транспортные средства недоступными широким слоям населения, поэтому и продаж как таковых у автодилеров нет.