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5 часов назад

Моржаретто: новые дешевые автомобили LADA могут начать выпускать в России летом 2022 года

FBM.ru

Если отечественная автомобилестроительная компания мобилизует свои ресурсы и начнет стабильно выпускать новые транспортные средства, то первые относительно бюджетные модели Lada появятся на рынке в июле-августе нынешнего года. Таким прогнозом в ходе разговора с изданием URA.ru поделился автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Относительно дешевые машины от АвтоВАЗа могут появиться в июле-августе
Фото: FBM.ruFBM.ru

«В ближайшей перспективе, где-нибудь в июле-августе, могут появиться относительно дешевые машины от АвтоВАЗа. Если АвтоВАЗ раскачается хоть чуть-чуть», — выразил мнение эксперт.

Как считает Моржаретто, в данный момент российского автомобильного рынка фактически не существует. «Взвинченные» глобальным дефицитом прайс-листы делают транспортные средства недоступными широким слоям населения, поэтому и продаж как таковых у автодилеров нет.

На днях сообщалось о том, что в дилерских центрах начали выставлять подержанные модели машин вместо новых. Существование данной практики подтвердили как минимум в двух дилерских компаниях, объяснив это отсутствием поставок и острым недостатком новых транспортных средств в наличии.

Автоновости,Lada,Игорь Моржаретто,Автоваз,
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