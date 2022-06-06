Половине автосалонов в России прочат закрытие уже в этом году

В нынешнем году количество автомобильных дилеров в России сократится вдвое, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компании «Рольф» Светлану Виноградову. По ее словам, что это еще оптимистичный прогноз, так как приостановка работы иностранных брендов может ударить по отрасли еще сильнее. Впрочем, другие опрощенные газетой эксперты озвучивают более скромные цифры — по их оценкам, закроются треть либо четверть автосалонов.

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По состоянию на апрель 2022 года в России насчитывается чуть больше 3,2 тысячи автомобильных дилеров (данные аналитического агентства «Автостат» и ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД)). Согласно прогнозу гендиректора «Рольфа», к концу нынешнего года останется примерно 1,6 тысячи предприятий. По другим данным, работу продолжат от 2,24 тысячи до 2,72 тысячи дилерских салонов.

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В «Авилоне» отмечают, что составлять прогноз в нынешних условиях «крайне затруднительно, так как ситуация нестабильная». Дело в том, что дефицит автомобилей является одним из главных факторов, влияющих на динамику рынка, и в дальнейшем можно ожидать, что в отрасли продолжится укрупнение дилерских сетей и закрытие небольших дилерских центров. В РоАД считают, что закроется как минимум треть автосалонов, и отмечают, что у авторетейла больше проблем, чем дефицит машин и уход автобрендов — это также простаивающие заводы и нехватка запчастей. По оценке другого независимого эксперта, некоторые предприятия могут лишиться статуса официального дилера, но продолжат деятельность, обслуживая автомобили своих клиентов. Полностью же прекратят существование не более 15 процентов автодилеров.

По информации «Ведомостей», некоторые крупные дилерские предприятия уже выставлены на продажу. В числе таких, например, оказалась петербургская компания «Максимум», которая занималась продажей подержанных автомобилей и сейчас фактически продает контракты с автопроизводителями и недвижимость.