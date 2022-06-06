Volkswagen показала переднюю часть нового Amarok

Компания Volkswagen ранее опубликовала коллекцию скетчей, на которых изображен ее новый пикап Amarok. Модель «близка к производству», поэтому изменения, внесенные после этого момента, скорее всего, будут минимальными. Он был разработан командами из Австралии и Европы и будет производиться в Южной Африке.

Фото: Прокроссовер.ру Прокроссовер.ру

За исключением некоторых расширяющихся колесных арок, ясно, что на эскизах показана модель, близкая к серийной версии. Volkswagen сообщил, что новый Amarok на 10 см длиннее и на 4 см шире, чем предыдущая модель. Это должно составить около 5 264 мм в длину; о ширине судить сложнее, так как она зависит от того, как именно ее измерил VW — в любом случае старый Amarok вряд ли был узким.