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5 часов назад

Новости автомира: Компания Volkswagen представила дизайн передней части нового пикапа Amarok

ПроКроссовер.ру

Компания Volkswagen ранее опубликовала коллекцию скетчей, на которых изображен ее новый пикап Amarok. Модель «близка к производству», поэтому изменения, внесенные после этого момента, скорее всего, будут минимальными. Он был разработан командами из Австралии и Европы и будет производиться в Южной Африке.

Volkswagen показала переднюю часть нового Amarok
Фото: Прокроссовер.руПрокроссовер.ру

За исключением некоторых расширяющихся колесных арок, ясно, что на эскизах показана модель, близкая к серийной версии. Volkswagen сообщил, что новый Amarok на 10 см длиннее и на 4 см шире, чем предыдущая модель. Это должно составить около 5 264 мм в длину; о ширине судить сложнее, так как она зависит от того, как именно ее измерил VW — в любом случае старый Amarok вряд ли был узким.

Amarok 2022 года сначала будет выпускаться с дизельными двигателями меньшего размера — мы бы сделали ставку на новейшие 2,0-литровые агрегаты TDI с двойным впрыском, который обеспечивает достаточную мощность и сверхчистые выбросы.

Автоновости,Volkswagen,
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