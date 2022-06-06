Toyota может представить конкурента американскому пикапу Ford Maverick

Японский автопроизводитель может вернуться в сегмент небольших грузовиков, в котором когда-то доминировала Toyota Tacoma. В качестве главного конкурента своей будущей модели, Toyota рассматривает американский Ford Maverick.

Фото: Toyota Toyota

Новый пикап Toyota Hilux с небольшой модификацией кузова, это новая работа с Toyota Gazoo Racing — автоспортивным отделом японского гиганта и GR в Hilux GR Sport — привела к появлению Hilux с модернизированной подвеской, а также обновленным внешним видом.