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5 часов назад

Toyota может представить конкурента американскому пикапу Ford Maverick

ПроКроссовер.ру

Японский автопроизводитель может вернуться в сегмент небольших грузовиков, в котором когда-то доминировала Toyota Tacoma. В качестве главного конкурента своей будущей модели, Toyota рассматривает американский Ford Maverick.

Toyota может представить конкурента американскому пикапу Ford Maverick
Фото: Toyota Toyota

Новый пикап Toyota Hilux с небольшой модификацией кузова, это новая работа с Toyota Gazoo Racing — автоспортивным отделом японского гиганта и GR в Hilux GR Sport — привела к появлению Hilux с модернизированной подвеской, а также обновленным внешним видом.

Стремясь улучшить реакцию Hilux GR Sport, Toyota установила более жесткие передние пружины и новые «однотрубные» амортизаторы, покрасив новые компоненты в красный цвет, чтобы изменения также были заметны. Эти изменения обещают улучшенную управляемость на дороге, позволяя чаще пользоваться 204-сильным 2,8-литровым турбодизельным двигателем.

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