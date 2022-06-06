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5 часов назад

Автомобили-призраки: в ГИБДД проводят рейды по "подвешенным" номерам

Российская Газета

Госавтоинспекция продолжает охоту на "подвешенные" номера. Это архивные государственные регистрационные знаки, которые владельцы взяли на хранение, но так и не поставили на другие машины.

В ГИБДД проводят рейды по "подвешенным" номерам
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССДмитрий Феоктистов/ТАСС

По закону при продаже машины можно сохранить за собой старый номер: взять его домой, а потом по всем правилам установить его на новый автомобиль. Некоторые водители не проходят все необходимые регистрационные процедуры, а ездят с архивным номером, надеясь на то, что их не поймают. Для выявления "автомобилей-призраков" используется система "Паутина", рассказали в Госавтоинспекции Саратовской области. Она помогает выявить не только "подвешенные" номера, и угнанные авто, должников по штрафам и т.д.

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По статистике, чаще всего владельцы архивных номеров - это водители-лихачи, которые практикуют нарушение скоростного режима и подвергают опасности себя и других участников дорожного движения. В течение одного рейда инспекторам удалось выявить сразу двоих таких водителей, которые пользовались "подвешенными" номерами.

За подобное нарушение автовладельцу грозит штраф от 500 до 800 рублей. Если его поймают повторно - то наказание будет более суровым: 5000 рублей штрафа или лишение прав сроком на 1-3 месяца.

Автоновости,ГИБДД,
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