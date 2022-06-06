В ГИБДД проводят рейды по "подвешенным" номерам

Госавтоинспекция продолжает охоту на "подвешенные" номера. Это архивные государственные регистрационные знаки, которые владельцы взяли на хранение, но так и не поставили на другие машины.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По закону при продаже машины можно сохранить за собой старый номер: взять его домой, а потом по всем правилам установить его на новый автомобиль. Некоторые водители не проходят все необходимые регистрационные процедуры, а ездят с архивным номером, надеясь на то, что их не поймают. Для выявления "автомобилей-призраков" используется система "Паутина", рассказали в Госавтоинспекции Саратовской области. Она помогает выявить не только "подвешенные" номера, и угнанные авто, должников по штрафам и т.д.

По статистике, чаще всего владельцы архивных номеров - это водители-лихачи, которые практикуют нарушение скоростного режима и подвергают опасности себя и других участников дорожного движения. В течение одного рейда инспекторам удалось выявить сразу двоих таких водителей, которые пользовались "подвешенными" номерами.