Acura Integra станет последним автомобилем марки с ДВС

Похоже, что Integra войдет в историю как бензиновый эпилог Acura, которая затем переключится на производство исключительно полностью электрических автомобилей, сообщает Automotive News со ссылкой на представителя бренда Эмиля Коркора.

Фото: Acura Acura

По словам Коркора, новейшая Integra должна помочь Acura расширить свою клиентскую базу, прежде чем перейти к полной электрификации. План состоит в том, чтобы отказаться от всех гибридных технологий и вместо этого сосредоточиться на создании полностью электрических автомобилей, первый из которых задуман как кроссовер-внедорожник, работающий на платформе Ultium от General Motors.