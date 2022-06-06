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4 часа назад

Acura Integra станет последним автомобилем марки с двигателем внутреннего сгорания

ПроКроссовер.ру

Похоже, что Integra войдет в историю как бензиновый эпилог Acura, которая затем переключится на производство исключительно полностью электрических автомобилей, сообщает Automotive News со ссылкой на представителя бренда Эмиля Коркора.

Acura Integra станет последним автомобилем марки с ДВС
Фото: AcuraAcura

По словам Коркора, новейшая Integra должна помочь Acura расширить свою клиентскую базу, прежде чем перейти к полной электрификации. План состоит в том, чтобы отказаться от всех гибридных технологий и вместо этого сосредоточиться на создании полностью электрических автомобилей, первый из которых задуман как кроссовер-внедорожник, работающий на платформе Ultium от General Motors.

Он добавил, что большинство покупателей Integra выбирают версию A-Spec с дополнительным пакетом технических обновлений, потому что это единственная версия, которая поддерживает шестиступенчатую механическую коробку передач. Производство автомобиля началось на заводе Honda в Мэрисвилле в начале мая, а первые поставки в дилерские центры намечены на июнь.

Автоновости,Acura Integra,Honda,General Motors,
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