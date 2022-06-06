Acura Integra станет последним автомобилем марки с ДВС

Похоже, что Integra войдет в историю как бензиновый эпилог Acura, которая затем переключится на производство исключительно полностью электрических автомобилей, сообщает Automotive News со ссылкой на представителя бренда Эмиля Коркора.
По словам Коркора, новейшая Integra должна помочь Acura расширить свою клиентскую базу, прежде чем перейти к полной электрификации. План состоит в том, чтобы отказаться от всех гибридных технологий и вместо этого сосредоточиться на создании полностью электрических автомобилей, первый из которых задуман как кроссовер-внедорожник, работающий на платформе Ultium от General Motors.
Он добавил, что большинство покупателей Integra выбирают версию A-Spec с дополнительным пакетом технических обновлений, потому что это единственная версия, которая поддерживает шестиступенчатую механическую коробку передач. Производство автомобиля началось на заводе Honda в Мэрисвилле в начале мая, а первые поставки в дилерские центры намечены на июнь.