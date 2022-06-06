Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
4 часа назад

"Антисанкционные" модели Lada окажутся вне закона за рубежом

Российская Газета

Через несколько дней АвтоВАЗ планирует возобновить производство автомобилей, в числе которых будут Lada Granta в упрощённых комплектациях. У их эксплуатации будет ряд ограничительных моментов.

"Антисанкционные" модели Lada окажутся вне закона за рубежом
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Все они связаны с тем, что автомобили лишены части опций безопасности. "РГ" рассказывала подробности о том, что исключат из перечня опций у Lada Granta. Соответствующая отметка у таких машин будет содержаться в электронном паспорте - основном документе ТС, действующим на территории РФ.

Выезжать на "антисанкционных" автомобилях за границу будет невозможно, так как они не соответствуют требованиями по безопасности. Соответственно, и об экспорте таких транспортных средств не может быть и речи. Однако если Россией и страной-партнёром достигнуты соответствующие соглашения, то эксплуатация упрощённых машин на территории этого государства не будет считаться незаконной.

Пока договорённости достигнуты между Россией и Республикой Беларусь. В будущем не исключено, что соглашения будут подписаны и с другими членами Евразийского экономического союза: Арменией, Казахстаном и Киргизией.

Ситуация касается не только автомобилей Lada, но и других российских автопроизводителей, которые в условиях санкций не могут выпускать продукцию в прежних комплектациях и объёмах: КамАЗ, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ.

Автоновости,Lada Granta,УАЗ,Lada,ЕАЭС,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители