"Антисанкционные" модели Lada окажутся вне закона за рубежом

Через несколько дней АвтоВАЗ планирует возобновить производство автомобилей, в числе которых будут Lada Granta в упрощённых комплектациях. У их эксплуатации будет ряд ограничительных моментов.

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Все они связаны с тем, что автомобили лишены части опций безопасности. "РГ" рассказывала подробности о том, что исключат из перечня опций у Lada Granta. Соответствующая отметка у таких машин будет содержаться в электронном паспорте - основном документе ТС, действующим на территории РФ.

Выезжать на "антисанкционных" автомобилях за границу будет невозможно, так как они не соответствуют требованиями по безопасности. Соответственно, и об экспорте таких транспортных средств не может быть и речи. Однако если Россией и страной-партнёром достигнуты соответствующие соглашения, то эксплуатация упрощённых машин на территории этого государства не будет считаться незаконной.

Пока договорённости достигнуты между Россией и Республикой Беларусь. В будущем не исключено, что соглашения будут подписаны и с другими членами Евразийского экономического союза: Арменией, Казахстаном и Киргизией.