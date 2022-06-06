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4 часа назад

Новые европейские санкции «отберут» у УАЗа автоматическую коробку

Wroom.ru

Евросоюз ввёл санкции против Ульяновского автозавода из-за поставок внедорожников российской армии.

Новые европейские санкции лишат УАЗы АКПП
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Теперь европейские компании не смогут сотрудничать с УАЗом, поэтому заводу придётся отказаться от закупок автоматических коробок передач французского производства. Официально завод пока не комментировал ситуацию.

Шестиступенчатые автоматы компании Punch Powerglide ставят на модели «Патриот» и «Пикап» с 2019 года. Несмотря на немалую цену, версия с автоматической коробкой пользуется хорошим спросом: например, в 2020 году такой тип трансмиссии выбирали 40% покупателей «Патриотов».

Судя по всему, вскоре УАЗы с автоматами исчезнут из продажи. Однако пока такие машины ещё есть у дилеров, по прайс-листу цены на «Патриот АКП» начинаются с 1 935 000 рублей.

Автоновости,УАЗ,ЕС,
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