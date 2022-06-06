Новые европейские санкции лишат УАЗы АКПП

Евросоюз ввёл санкции против Ульяновского автозавода из-за поставок внедорожников российской армии.

Теперь европейские компании не смогут сотрудничать с УАЗом, поэтому заводу придётся отказаться от закупок автоматических коробок передач французского производства. Официально завод пока не комментировал ситуацию.

Шестиступенчатые автоматы компании Punch Powerglide ставят на модели «Патриот» и «Пикап» с 2019 года. Несмотря на немалую цену, версия с автоматической коробкой пользуется хорошим спросом: например, в 2020 году такой тип трансмиссии выбирали 40% покупателей «Патриотов».