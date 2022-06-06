Еще одна модель Kia, которую собирали в России, получила новую «прописку»

Kia продолжает получать в России одобрения типа транспортных средств на автомобили зарубежной сборки. Дело в том, что до недавнего времени компания выпускала почти все модели на заводе «Автотор» в Калининграде, однако последние месяцы в базе Росстандарта стали появляться ОТТС, в которых сборочным производством указаны южнокорейские предприятия. Недавно новые сертификационные документы получили Seltos и Sorento, а теперь к ним присоединился Picanto.

Фото: © Kia © Kia

ОТТС на Kia Picanto южнокорейской сборки будет действовать с 8 июня 2022 года по 7 июня 2025-го, при этом в силе останется сертификат на модель российского производства, выданный в 2020 году — его срок истекает 14 ноября 2023 года. Ранее было озвучено предположение, что таким образом компания подстраховывается на случай дальнейшего ухудшения ситуации с поставкой комплектующих в Россию, из-за нехватки которых завод в Калининграде не может возобновить работу.

В документе, выданном на Picanto, в графе «Сборочный завод» указано предприятие Donghee Auto Ltd., в то время как в ОТТС на Seltos и Sorento упоминалась площадка Gwangju Plant. Что же касается других моделей марки, которые выпускал «Автотор» (K5, Soul и Stinger), то их импортные версии были сертифицированы еще раньше. Аналогичная ситуация с Hyundai и Genesis.

Импортирование автомобилей может решить проблему дефицита, однако стоить такие модели будут ощутимо дороже, так как производителям придется платить полную пошлину.