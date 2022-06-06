Еще одна модель Kia, которую собирали в России, получила новую «прописку»

Kia продолжает получать в России одобрения типа транспортных средств на автомобили зарубежной сборки. Дело в том, что до недавнего времени компания выпускала почти все модели на заводе «Автотор» в Калининграде, однако последние месяцы в базе Росстандарта стали появляться ОТТС, в которых сборочным производством указаны южнокорейские предприятия. Недавно новые сертификационные документы получили Seltos и Sorento, а теперь к ним присоединился Picanto.
ОТТС на Kia Picanto южнокорейской сборки будет действовать с 8 июня 2022 года по 7 июня 2025-го, при этом в силе останется сертификат на модель российского производства, выданный в 2020 году — его срок истекает 14 ноября 2023 года. Ранее было озвучено предположение, что таким образом компания подстраховывается на случай дальнейшего ухудшения ситуации с поставкой комплектующих в Россию, из-за нехватки которых завод в Калининграде не может возобновить работу.
В документе, выданном на Picanto, в графе «Сборочный завод» указано предприятие Donghee Auto Ltd., в то время как в ОТТС на Seltos и Sorento упоминалась площадка Gwangju Plant. Что же касается других моделей марки, которые выпускал «Автотор» (K5, Soul и Stinger), то их импортные версии были сертифицированы еще раньше. Аналогичная ситуация с Hyundai и Genesis.
Импортирование автомобилей может решить проблему дефицита, однако стоить такие модели будут ощутимо дороже, так как производителям придется платить полную пошлину.
Что же касается «Автотора», то он не смог возобновить производство после майских каникул, перетекших в корпоративный отпуск — согласно планам, предприятие должно было вернуться к работе еще 23 мая. В начале июня стало известно, что руководство завода предложило сотрудникам заняться сбором урожая вместо производства иномарок. С середины июня по июль рабочие «Автотора» смогут отправиться на сбор клубники, с июля по август — голубики, а в августе и сентябре — яблок.