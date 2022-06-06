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3 часа назад

Новости автомира: раскрыты подробности о комплектации упрощенной Lada Granta

Рамблер

Упрощенные версии седанов Lada Granta, скорее всего, сохранят электроусилитель руля и электрические стеклоподъемники. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Раскрыты подробности о комплектации упрощенной Lada Granta
Фото: Кирилл Каллиников / РИА НовостиКирилл Каллиников / РИА Новости

«В СМИ появилась информация о том, что упрощенная Гранта не будет иметь усилителя руля и электростеклоподьемников. Вероятнее всего, это не так. Эти элементы останутся», — подчеркнули в канале.

Напомним, что выпуск упрощенных модификаций Lada Granta начнется на «АвтоВАЗе» 8 июня. По предварительной информации, из списка стандартного оборудования исчезнут подушки безопасности, система экстренного оповещения о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС», а также ABS и ESP.

Автомобили Tesla начали тормозить без причины

По сообщениям дилеров, продавать упрощенные Granta будут по цене от 640 до 840 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» завершила выпуск автомобилей Renault. На производственных участках и в отстойниках больше нет ни одной машины ушедшей из России французской марки.

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