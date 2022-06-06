Раскрыты подробности о комплектации упрощенной Lada Granta

Упрощенные версии седанов Lada Granta, скорее всего, сохранят электроусилитель руля и электрические стеклоподъемники. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Кирилл Каллиников / РИА Новости

«В СМИ появилась информация о том, что упрощенная Гранта не будет иметь усилителя руля и электростеклоподьемников. Вероятнее всего, это не так. Эти элементы останутся», — подчеркнули в канале.

Напомним, что выпуск упрощенных модификаций Lada Granta начнется на «АвтоВАЗе» 8 июня. По предварительной информации, из списка стандартного оборудования исчезнут подушки безопасности, система экстренного оповещения о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС», а также ABS и ESP.

По сообщениям дилеров, продавать упрощенные Granta будут по цене от 640 до 840 тыс. рублей.