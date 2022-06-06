Эксперты спрогнозировали цены на бензин

На нефтяном рынке появились факторы, которые могут отразиться на стоимости бензина в России. Life разбирался, что сейчас происходит с топливом и какие цены будут на АЗС.

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Участники сделки ОПЕК+ приняли решение нарастить квоту по добыче нефти на июль и август 2022 года до 648 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Среди других важных новостей для начала июня — утверждение шестого пакета санкций странами ЕС, который предполагает, в частности, частичное эмбарго на поставки российской нефти.

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«Ценообразование бензина в России уже порядка 30 лет имеет свою особенную формулу. В цене почти 75 процентов составляют акциз и другие налоги. Падения и взлёты мировых котировок нефти, тем более санкции, практически не влияют на розничную цену литра топлива на автозаправке. Всё дело в регулировании рынка со стороны государства. Россия остаётся мощнейшей нефтяной державой с колоссальными мощностями нефтепереработки», — заявил экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман напоминает о том, что с марта бензин существенно падает в цене. И на начало июня стоимость АИ-95 составляет 50,8 рубля. Так, за три месяца цена упала на 2,5%, указал эксперт. Ситуация обусловлена значительным ограничением экспорта нефти и нефтепродуктов, заявил Гойхман. По его словам, в сегодняшней ситуации нефтяным компаниям, продолжающим добычу, остается только больше сырья направлять на внутреннюю переработку и топливо — в розницу на АЗС. Увеличение предложения бензина и тянет цены вниз, отметил специалист.

«Можно предположить, что в ближайшие месяцы страны, продолжающие покупать нефть в России, будут делать это с большей интенсивностью, создавая запасы. Ведь потом поставки резко упадут, а цены, очевидно, повысятся. Поэтому можно ожидать во втором полугодии и до конца 2022 года некоторого сокращения поставок нефтепродуктов на внутренний рынок», — подчеркнул Гойхман.