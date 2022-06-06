Mazda отзывает в России почти 20 тысяч авто. У них может отказать мотор

Росстандарт сообщил об отзывной кампании, инициированной официальным представителем Mazda в России. В сервисной акции принимают участие почти 20 тысяч авто, у которых повышенный риск попасть в ДТП.
В отзыве участвует пять моделей японской марки: Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-9, MX-5. Потенциально дефектные авто были выпущены в период с апреля 2018 года по январь 2019 года.
У 19 795 автомобилей Mazda указанных моделей может быть деформировано рабочее колесо топливного насоса низкого давления, что приводит к выходу агрегата из строя. Это в свою очередь может приводить к невозможности запуска двигателя и/или к его самопроизвольной остановке.
"Водитель может заметить данную неисправность по включению сигнализатора неисправности систем двигателя (Check engine) и/или неравномерной работе двигателя", - отмечается в сообщении ведомства.