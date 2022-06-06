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3 часа назад

Mazda отзывает в России почти 20 тысяч авто. У них может отказать мотор

Российская Газета

Росстандарт сообщил об отзывной кампании, инициированной официальным представителем Mazda в России. В сервисной акции принимают участие почти 20 тысяч авто, у которых повышенный риск попасть в ДТП.

Mazda отзывает в России почти 20 тысяч авто. У них может отказать мотор
Фото: MazdaMazda

В отзыве участвует пять моделей японской марки: Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-9, MX-5. Потенциально дефектные авто были выпущены в период с апреля 2018 года по январь 2019 года.

У 19 795 автомобилей Mazda указанных моделей может быть деформировано рабочее колесо топливного насоса низкого давления, что приводит к выходу агрегата из строя. Это в свою очередь может приводить к невозможности запуска двигателя и/или к его самопроизвольной остановке.

"Водитель может заметить данную неисправность по включению сигнализатора неисправности систем двигателя (Check engine) и/или неравномерной работе двигателя", - отмечается в сообщении ведомства.

Автоновости,Mazda,Росстандарт,
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