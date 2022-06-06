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2 часа назад

Автомобильный рынок в России упал на 84%

Газета.Ruиещё 5

Продажи новых автомобилей в мае на российском рынке упали на 83,5%. Об этом сообщает «Ассоциация европейского бизнеса».

Автомобильный рынок в России упал на 84%
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

Так, в мае этого года россияне купили 24 268 новых легковых автомобилей, тогда как год назад было продано 147 378 машин. Всего в период с января по май в России было реализовано 318 114 автомобилей, что на 52% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Отмечается, что в мае больше всего автомобилей продал «АвтоВАЗ» - 6012 единиц (-84 к маю прошлого года). Ни одного автомобиля не реализовали Ford и Zotye.

Автоновости,Ford,Автоваз,
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