Автомобильный рынок в России упал на 84%

Продажи новых автомобилей в мае на российском рынке упали на 83,5%. Об этом сообщает «Ассоциация европейского бизнеса».
Так, в мае этого года россияне купили 24 268 новых легковых автомобилей, тогда как год назад было продано 147 378 машин. Всего в период с января по май в России было реализовано 318 114 автомобилей, что на 52% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Отмечается, что в мае больше всего автомобилей продал «АвтоВАЗ» - 6012 единиц (-84 к маю прошлого года). Ни одного автомобиля не реализовали Ford и Zotye.