Искусственный интеллект привлекут к взысканию штрафов

Вступил в силу закон, согласно которому судебные приставы смогут взыскивать просроченные штрафы за нарушение правил дорожного движения при помощи искусственного интеллекта. Предполагается, что программа будет искать в базе тех, кто не платит штрафы, и заводить дела, а после этого — искать счета должников в банках. В ведомстве заявляют, что процедура не предполагает взыскания сразу после просрочки штрафа. Система сначала уведомит водителя и даст время на самостоятельную уплату.
По планам ГИБДД, к началу 2023 года в таком режиме будет взыскиваться до 80% штрафов. Тех, кто платит штрафы, нововведение не коснется, речь идет только о просроченных платежах, так что возможность воспользоваться 50-процентной скидкой в первые 20 дней сохранится. Ошибок будет много, особенно в начале работы системы, говорит автоюрист Сергей Радько:
Сергей Радько автоюрист
«С одной стороны, эта система задумывалась как более идеальная, чем работа, которую выполняли живые люди, потому что люди могут ошибаться, а система, если она получает информацию, ошибаться вроде как не должна. Однако и люди ошибались, и система будет ошибаться, потому что все пока упирается в человеческий фактор, ведь списание штрафов в автоматическом режиме основано на факте отсутствия сведений об уплате штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, так называемой ГИС ГМП, но сведения в ГИС ГМП поступают от банков, через которые мы эти штрафы уплачиваем. Поэтому все упирается в эти банки, которые могут информацию предоставить либо несвоевременно, либо в искаженном виде, и получается, что система не получает информацию об уплате штрафа, тогда запускается процесс его взыскания в автоматическом режиме. Поэтому пока я думаю, что эта система хотя и начинает работать, но далека от идеала.
Пока ничего в плане оспаривания не поменялось, то есть дается десять дней на оспаривание постановления, два месяца на его уплату, и потом начинается процесс взыскания. Поэтому, если будет приниматься решение о возбуждении производства или о списании денег, это будет такое же постановление, выносимое от имени кого-то из судебных приставов, и оно будет оспариваться. Другое дело, что надо вовремя его получить, чтобы не пропустить сроки, но это проблема, которая есть всегда, потому что постановления о взыскании сбора, о взыскании штрафа и так далее далеко не всегда доходят до должника, поэтому должники вынуждены сами заниматься отслеживанием своих долгов по всем возможным базам. Тем более эта система предполагает и автоматическое возбуждение исполнительного производства, то есть придется постоянно проверять состояние своей информации на сайте судебных приставов, а он уже несколько месяцев почти не работает, то есть проблема по-прежнему осталась».
Предполагается, что заплатившие штрафы будут автоматически вычеркиваться из списка невыездных.