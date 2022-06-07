Искусственный интеллект привлекут к взысканию штрафов

Сергей Радько автоюрист

«С одной стороны, эта система задумывалась как более идеальная, чем работа, которую выполняли живые люди, потому что люди могут ошибаться, а система, если она получает информацию, ошибаться вроде как не должна. Однако и люди ошибались, и система будет ошибаться, потому что все пока упирается в человеческий фактор, ведь списание штрафов в автоматическом режиме основано на факте отсутствия сведений об уплате штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, так называемой ГИС ГМП, но сведения в ГИС ГМП поступают от банков, через которые мы эти штрафы уплачиваем. Поэтому все упирается в эти банки, которые могут информацию предоставить либо несвоевременно, либо в искаженном виде, и получается, что система не получает информацию об уплате штрафа, тогда запускается процесс его взыскания в автоматическом режиме. Поэтому пока я думаю, что эта система хотя и начинает работать, но далека от идеала.





Пока ничего в плане оспаривания не поменялось, то есть дается десять дней на оспаривание постановления, два месяца на его уплату, и потом начинается процесс взыскания. Поэтому, если будет приниматься решение о возбуждении производства или о списании денег, это будет такое же постановление, выносимое от имени кого-то из судебных приставов, и оно будет оспариваться. Другое дело, что надо вовремя его получить, чтобы не пропустить сроки, но это проблема, которая есть всегда, потому что постановления о взыскании сбора, о взыскании штрафа и так далее далеко не всегда доходят до должника, поэтому должники вынуждены сами заниматься отслеживанием своих долгов по всем возможным базам. Тем более эта система предполагает и автоматическое возбуждение исполнительного производства, то есть придется постоянно проверять состояние своей информации на сайте судебных приставов, а он уже несколько месяцев почти не работает, то есть проблема по-прежнему осталась».