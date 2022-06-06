Skoda вывела на тесты обновленный хетчбэк

Все модели будут снащены спутниковой навигацией Amundsen с прекрасным 9,2-дюймовым экраном с высоким разрешением. Есть 17-дюймовые легкосплавные диски Stratos, круиз-контроль, DAB, Lane Assist, Smart Link (который включает Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink) и виртуальная кабина.

Scala доступен с четырьмя различными вариантами двигателей, каждый из которых был доступен с момента запуска в июле 2019 года. Бензиновый двигатель 1.0TSI доступен с мощностью 95 и 115 л.с., а возглавляет линейку бензиновых двигателей двигатель 1.5TSI мощностью 150 л.с. Есть одно предложение для покупателей дизеля в силовом агрегате 1.6TDi. Все четыре двигателя доступны либо с механической коробкой передач, либо с 7-ступенчатой коробкой передач DSG.