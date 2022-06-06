Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: эксперты предрекли сокращение числа автодилеров в России

Лера Букина

На российском рынке ожидается сокращение числа автодилеров вдвое к концу текущего года при оптимистическом развитии ситуации. Об этом заявила изданию «Ведомости» гендиректор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова.

Эксперты предрекли сокращение числа автодилеров в России
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, несколько крупных автодилерских предприятий уже выставили на продажу. Другие собеседники издания считают, что сокращение рынка может достигнуть 15%.

Заместителя генерального директора по развитию бизнеса АГ «Авилон» Олег Шамба, заявил, что давать прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации «крайне затруднительно, поскольку ситуация нестабильная». Он считает, что дефицит автомобилей - один из главных факторов, влияющих на динамику рынка.

«В дальнейшем можно ожидать, что в отрасли продолжится укрупнение дилерских сетей и закрытие небольших дилерских центров», — указал он.

По мнению представителя ассоциации «Российские автодилеры», в текущих условиях минимум треть автодилеров могут закрыться. Он считает остановку производства и уход автоконцернов, барьеры по двойному НДС и дефицит запчастей главными проблемами рынка. По его мнению «выдержат не все».

Автомобильный рынок в России упал на 84%

Ранее «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иски в суд в отношении международных автопроизводителей: General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. По мнению организации, иностранные компании, которые приостановили работу в РФ, нарушают права российских потребителей. Теперь людям не доступен ремонт, техническое обслуживание и другое.

Автоновости,Toyota,Volkswagen,Светлана Виноградова,Авилон,Toyota Motors,General Motors,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители