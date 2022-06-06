Эксперты предрекли сокращение числа автодилеров в России

На российском рынке ожидается сокращение числа автодилеров вдвое к концу текущего года при оптимистическом развитии ситуации. Об этом заявила изданию «Ведомости» гендиректор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова.

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По ее словам, несколько крупных автодилерских предприятий уже выставили на продажу. Другие собеседники издания считают, что сокращение рынка может достигнуть 15%.

Заместителя генерального директора по развитию бизнеса АГ «Авилон» Олег Шамба, заявил, что давать прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации «крайне затруднительно, поскольку ситуация нестабильная». Он считает, что дефицит автомобилей - один из главных факторов, влияющих на динамику рынка.

«В дальнейшем можно ожидать, что в отрасли продолжится укрупнение дилерских сетей и закрытие небольших дилерских центров», — указал он.

По мнению представителя ассоциации «Российские автодилеры», в текущих условиях минимум треть автодилеров могут закрыться. Он считает остановку производства и уход автоконцернов, барьеры по двойному НДС и дефицит запчастей главными проблемами рынка. По его мнению «выдержат не все».