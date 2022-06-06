Эксперты предрекли сокращение числа автодилеров в России

На российском рынке ожидается сокращение числа автодилеров вдвое к концу текущего года при оптимистическом развитии ситуации. Об этом заявила изданию «Ведомости» гендиректор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова.
По ее словам, несколько крупных автодилерских предприятий уже выставили на продажу. Другие собеседники издания считают, что сокращение рынка может достигнуть 15%.
Заместителя генерального директора по развитию бизнеса АГ «Авилон» Олег Шамба, заявил, что давать прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации «крайне затруднительно, поскольку ситуация нестабильная». Он считает, что дефицит автомобилей - один из главных факторов, влияющих на динамику рынка.
«В дальнейшем можно ожидать, что в отрасли продолжится укрупнение дилерских сетей и закрытие небольших дилерских центров», — указал он.
По мнению представителя ассоциации «Российские автодилеры», в текущих условиях минимум треть автодилеров могут закрыться. Он считает остановку производства и уход автоконцернов, барьеры по двойному НДС и дефицит запчастей главными проблемами рынка. По его мнению «выдержат не все».
Ранее «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иски в суд в отношении международных автопроизводителей: General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. По мнению организации, иностранные компании, которые приостановили работу в РФ, нарушают права российских потребителей. Теперь людям не доступен ремонт, техническое обслуживание и другое.