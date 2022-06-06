Банка газировки оказалась прочнее бампера Nissan 370Z

В Сети можно наткнуться на всевозможные эффектные эксперименты, которые проводят владельцы со своими автомобилями. В некоторых опытах различные детали машин проверяют на прочность самыми изощрёнными способами. Так поступил и владелец Nissan 370Z, который сравнил жесткость передней губы бампера своего спорткара с банкой газированного напитка. Процесс эксперимента, результат которого оказался неожиданным, мужчина опубликовал на форуме Reddit.
Во время эксперимента мужчина поставил жестяную банку газировки под переднюю губу бампера, после чего резко опустил спорткар. В результате давления деталь автомобиля, выполненная из полиуретана, сложилась практически в «гармошку». При этом банка осталась невредимой. После опыта бампер вернули в исходное состояние.
Комментаторы ролика отметили, что применение полиуретановых материалов в кузовных деталях автомобилей является огромным преимуществом перед стекловолоконными элементами, которые раскалываются и трескаются при нагрузках. Кроме того, пользователи отметили эффективную работу подвески Nissan 370Z.
Еще один необычный эксперимент в сентябре прошлого года провела компания Toyota. Специалисты проверили прочность кузова Tundra, сбросив на пикап 227-килограммовый груз.