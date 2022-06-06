Банка газировки оказалась прочнее бампера Nissan 370Z

В Сети можно наткнуться на всевозможные эффектные эксперименты, которые проводят владельцы со своими автомобилями. В некоторых опытах различные детали машин проверяют на прочность самыми изощрёнными способами. Так поступил и владелец Nissan 370Z, который сравнил жесткость передней губы бампера своего спорткара с банкой газированного напитка. Процесс эксперимента, результат которого оказался неожиданным, мужчина опубликовал на форуме Reddit.

Фото: © Carscoops.com © Carscoops.com

Во время эксперимента мужчина поставил жестяную банку газировки под переднюю губу бампера, после чего резко опустил спорткар. В результате давления деталь автомобиля, выполненная из полиуретана, сложилась практически в «гармошку». При этом банка осталась невредимой. После опыта бампер вернули в исходное состояние.

Комментаторы ролика отметили, что применение полиуретановых материалов в кузовных деталях автомобилей является огромным преимуществом перед стекловолоконными элементами, которые раскалываются и трескаются при нагрузках. Кроме того, пользователи отметили эффективную работу подвески Nissan 370Z.