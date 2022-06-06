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2 часа назад

Банка газировки оказалась прочнее бампера Nissan 370Z

Motor.ru

В Сети можно наткнуться на всевозможные эффектные эксперименты, которые проводят владельцы со своими автомобилями. В некоторых опытах различные детали машин проверяют на прочность самыми изощрёнными способами. Так поступил и владелец Nissan 370Z, который сравнил жесткость передней губы бампера своего спорткара с банкой газированного напитка. Процесс эксперимента, результат которого оказался неожиданным, мужчина опубликовал на форуме Reddit.

Банка газировки оказалась прочнее бампера Nissan 370Z
Фото: © Carscoops.com© Carscoops.com

Во время эксперимента мужчина поставил жестяную банку газировки под переднюю губу бампера, после чего резко опустил спорткар. В результате давления деталь автомобиля, выполненная из полиуретана, сложилась практически в «гармошку». При этом банка осталась невредимой. После опыта бампер вернули в исходное состояние.

Комментаторы ролика отметили, что применение полиуретановых материалов в кузовных деталях автомобилей является огромным преимуществом перед стекловолоконными элементами, которые раскалываются и трескаются при нагрузках. Кроме того, пользователи отметили эффективную работу подвески Nissan 370Z.

Еще один необычный эксперимент в сентябре прошлого года провела компания Toyota. Специалисты проверили прочность кузова Tundra, сбросив на пикап 227-килограммовый груз.

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