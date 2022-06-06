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2 часа назад

Белорусские водители пожаловались на невиданное нашествие насекомых

Российская Газета

Водители в Беларуси массово жалуются на нашествие насекомых. После езды по трассе М6 автомобили приходилось отмывать с кислотой, чтобы убрать с кузова густой слой налипших мошек.

Белорусские водители пожаловались на невиданное нашествие насекомых
Фото: АвтоГродноАвтоГродно

В редакцию "АвтоГродно" написал водитель МАЗа, который пожаловался, что подобное встретил впервые за 20 лет. Атаке подвергся один участок трассы М6 - между Воложином и Ивьем. В течение одного дня там было по-настоящему сложно проехать, поскольку крупные мошки облепляли лобовое стекло плотным слоем, а щетки с такой атакой не справлялись. Выходить из кабины и отмывать следы вручную, понятное дело, ни у кого желания не было.

Люди рассказали, что сворачивали на ближайшую заправку после облака насекомых, чтобы хоть как-то справиться с грязью на стеклах. Там образовались огромные очереди: не к бензобакам, а к швабре и ведру с водой.

На автомойке, куда отправился один из водителей, были в шоке: такого количества насекомых на кузове работники не видели никогда. Автомобиль пришлось час отмывать с кислотой.

Вероятно, нашествие было временным, поскольку уже на следующий день на этом участке такой проблемы не было. Кстати, в таком случае нужно отмывать машину как можно скорее, иначе выделяемые погибшими насекомыми вещества повредят лакокрасочное покрытие. Также для дальних поездок нужно ставить на радиатор москитную сетку. Иначе забившаяся решетка не даст двигателю нормально охлаждаться.

Автоновости,
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