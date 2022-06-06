Белорусские водители пожаловались на невиданное нашествие насекомых

Водители в Беларуси массово жалуются на нашествие насекомых. После езды по трассе М6 автомобили приходилось отмывать с кислотой, чтобы убрать с кузова густой слой налипших мошек.

Фото: АвтоГродно АвтоГродно

В редакцию "АвтоГродно" написал водитель МАЗа, который пожаловался, что подобное встретил впервые за 20 лет. Атаке подвергся один участок трассы М6 - между Воложином и Ивьем. В течение одного дня там было по-настоящему сложно проехать, поскольку крупные мошки облепляли лобовое стекло плотным слоем, а щетки с такой атакой не справлялись. Выходить из кабины и отмывать следы вручную, понятное дело, ни у кого желания не было.

Люди рассказали, что сворачивали на ближайшую заправку после облака насекомых, чтобы хоть как-то справиться с грязью на стеклах. Там образовались огромные очереди: не к бензобакам, а к швабре и ведру с водой.

На автомойке, куда отправился один из водителей, были в шоке: такого количества насекомых на кузове работники не видели никогда. Автомобиль пришлось час отмывать с кислотой.