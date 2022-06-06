Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали на 83,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В стране продали 24 268 машин, что на 123 110 меньше, чем год назад. Большая доля продаж пришлась на Lada (6012 машин), падение в сравнении с маем 2021 года оценивается в 84%. Вторую строчку занял бренд Kia — 3606 автомобилей (- 81%), третью — Hyundai (2916 машин, что меньше на 82%).

Общие продажи за период с января по май упали более чем двое (318 тысяч машин против 663 тысяч годом ранее). Речь идет как об импортированных авто, так и собираемых в России.

Ранее гендиректор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова заявила изданию «Ведомости», что на российском рынке ожидается сокращение числа автодилеров вдвое к концу текущего года при оптимистическом развитии ситуации.

По ее словам, несколько крупных автодилерских предприятий уже выставили на продажу. Другие собеседники издания считают, что сокращение рынка может достигнуть 15%.