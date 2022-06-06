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22 минуты назад

Sony и Honda запустят совместное предприятие по выпуску электрокаров в 2022 году

FBM.ru

В понедельник, 6 июня, компания Nikkei объявила о том, что известная японская Sony, которая специализируется на производстве электронной продукции, и японский автоконцерн Honda, специализирующийся на производстве транспортных средств, собираются объединиться, передает издание Т24.

Sony и Honda создадут СП по выпуску электрокаров
Фото: FBM.ruFBM.ru

К концу нынешнего года они намерены запустить совместное предприятие по выпуску электрифицированных автомобилей.

Из материалов соглашения стало известно о том, что компания Sony будет отвечать непосредственно за разработку программного обеспечения и развлекательного оборудования в транспортном средстве. Автопроизводитель Honda, в свою очередь, возьмет на себя разработку аппаратного обеспечения и безопасности машины.

В публикации также было отмечено, что первые электрокары по результатам коллаборации могут выйти на рынки уже в 2025 году.

Автоновости,Honda,
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