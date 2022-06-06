Citroen построила C3 Aircross для серферов

Кроссовер Citroen C3 Aircross обзавелся новой топ-версий. В Великобритании гамма модели пополнилась исполнением Rip Curl, созданным в сотрудничестве с известным австралийским серф-брендом. Такие машины отличаются дизайном, отделкой салона, а также оснащение. Уже «базе» C3 Aircross Rip Curl оборудован панорамным люком, сиденьями Advanced Comfort и проекционным дисплеем.
Новая топ-версия Citroen C3 Aircross основана на комплектации Shine Plus и создана в сотрудничестве с известным австралийским серф-брендом Rip Curl. Это далеко не первая совместная работа двух фирм. Например, в 2017 году был представлен кемпервэн Spacetourer Rip Curl Concept, а в 2020-м на латиноамериканский рынок вышел субкомпактный кроссовер C4 Cactus Rip Curl (до этого он несколько лет продавался в Великобритании). Как и в случае с С4, «серферский» C3 Aircross отличает особым декором и оснащением.
Цветов кузова четыре: стандартный белый Polar White, черный Perla Nera Black, серые Platinum Grey и Cumulus Grey. Машина идет с черными 17-дюймовыми колесами Origami, стайлинг-пакетом Anodised Blue (синие вставки в бампере и такие же корпуса боковых зеркал) и панорамным люком. Также в стандартное оснащение включены сиденья Advanced Comfort с отделкой кожзамом и тканью, проекционный дисплей и улучшенная «музыка», но за систему контроля тяги Grip Control всё-таки придется доплатить.
В гамме двигателей Citroen C3 Aircross Rip Curl есть бензиновые «турботройки» 1.2 PureTech. Они развивают 110 (205 Нм) и 130 лошадиных сил (250 Нм) и сочетаются с «механикой» и автоматом на шесть ступеней. В пару к единственному 110-сильному дизелю 1.5 BlueHDi предложена только механическая коробка передач. Цены на субкомпакт в Великобритании варьируются от 23 815 до 24 985, или от 1,85 до 1,95 миллиона рублей.