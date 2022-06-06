Петербуржец отсудил 31 млн рублей у Volkswagen

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга выиграл 31,7 млн рублей по иску о защите прав потребителей против компании Volkswagen Group Rus (объединяет на российском рынке производство и продажи семи марок концерна Volkswagen, в том числе Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati). Мужчина шесть раз в течение года отдавал в ремонт по гарантии автомобиль Audi, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: AUDI AUDI

"Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Евгения Дроздова к ООО Volkswagen Group Rus о защите прав потребителей, взыскании цены товара, убытков, неустоек, штрафа и денежной компенсации морального вреда", - говорится в сообщении. В мотивированном решении, опубликованном на сайте суда, указано, что иск Дроздова удовлетворен частично.

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В марте 2021 года истец приобрел подержанный автомобиль Audi А6 2018 года выпуска. За машину мужчина заплатил 3,8 млн рублей, гарантийный срок на нее составлял четыре года без ограничений по пробегу в первые два года и до 120 тыс. км в течение третьего и четвертого года. Первому покупателю Audi досталась в январе 2019 года, таким образом по состоянию на март 2021 года находилась на третьем году заводской гарантии. С апреля по октябрь иномарка, по документам, шесть раз находилась у официальных дилеров на гарантийном ремонте. Потребитель не имел возможности пользоваться автомобилем 56 дней, что дало ему возможность обратиться с претензией к импортеру.

Компания в предусмотренный законом срок не ответила Дроздову по существу, а указанные в претензии суммы выплачивать отказалась. После этого петербуржец подал заявление в суд. Инстанция указала, что недостатки, выявленные в автомобиле в период гарантии, являются производственными, поскольку иное ответчиком не доказано, а значит истец вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему из-за продажи товара плохого качества. Поскольку требования Дроздова на момент рассмотрения иска все еще не были удовлетворены, размер убытков суд счел правильным исчислять по текущей рыночной стоимости аналогичного нового автомобиля. Истец попросил о товароведческой экспертизе, которая установила нынешнюю цену Audi A6 на петербургском рынке в 12,4 млн рублей, однако по соглашению с ответчиком цифра была снижена до 11 млн рублей.

В итоге в пользу потребителя суд постановил взыскать 31 млн 699 тыс. рублей, в том числе стоимость автомобиля Дроздова (3,8 млн рублей), убытки в виде разницы с текущей рыночной стоимостью аналогичной модели Audi (7,2 млн рублей), две неустойки по 5 млн рублей за просрочку удовлетворения ответчиком требований (о возврате стоимости товара и о возмещении убытков соответственно), а также 15 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. По закону "О защите прав потребителей" суд обязал автоконцерн выплатить в пользу Дроздова штраф в размере 10,5 млн рублей (50% от присужденной потребителю суммы), а кроме того, 36 тыс. рублей госпошлины и судебные расходы на экспертизу в размере 60 тыс. рублей.