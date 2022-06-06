АвтоВАЗ со следующей недели возобновит выпуск моделей Lada Granta

«Конечно, не очень хорошо, мягко говоря, выпускать в 2022 году автомобили без ABS и подушек безопасности. С другой стороны, лучше выпускать такие автомобили, потому что люди, которые получают зарплату, должны выпускать продукцию. Правильно в этой ситуации выпускать автомобили и параллельно, не теряя времени, пытаться заместить те компоненты, которых в данном автомобиле сейчас не хватает. Я думаю, что спрос будет, поскольку вообще автомобилей на рынке не хватает, и это не секрет, во-вторых эти автомобили будут дешевле. Цены нам объявят к концу следующей недели. По моим прикидкам, эта Granta будет стоить около 650 тысяч рублей».