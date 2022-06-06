Россиянам указали порядок действий при покупке подержанного автомобиля

Сотрудники ГИБДД дали россиянам несколько советов, как избежать проблем при покупке машины с пробегом. В частности, Госавтоинспекция по республике Алтай сделала небольшую памятку, где указаны все шаги потенциального покупателя автомобиля на вторичном авторынке.

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До покупки подержанной машины обязательно необходимо проверить её на наличие залога на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, где по VIN-номеру осуществляется проверка данных.

Далее следует зайти на официальный сайт ГАИ, где в разделе «Сервисы» можно получить детальные сведения об истории регистрации транспортного средства, а также проверить его на участие в дорожно-транспортных происшествиях, нахождение в федеральном розыске или наличии ограничений на регистрацию.

Продавец и покупатель составляют договор купли-продажи в трех экземплярах. Новому собственнику автомобиля нужно оформить страховой полис ОСАГО до обращения в ГИБДД. Это можно сделать на портале «Госуслуги».