Россиянам указали порядок действий при покупке подержанного автомобиля

Сотрудники ГИБДД дали россиянам несколько советов, как избежать проблем при покупке машины с пробегом. В частности, Госавтоинспекция по республике Алтай сделала небольшую памятку, где указаны все шаги потенциального покупателя автомобиля на вторичном авторынке.
До покупки подержанной машины обязательно необходимо проверить её на наличие залога на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, где по VIN-номеру осуществляется проверка данных.
Далее следует зайти на официальный сайт ГАИ, где в разделе «Сервисы» можно получить детальные сведения об истории регистрации транспортного средства, а также проверить его на участие в дорожно-транспортных происшествиях, нахождение в федеральном розыске или наличии ограничений на регистрацию.
Продавец и покупатель составляют договор купли-продажи в трех экземплярах. Новому собственнику автомобиля нужно оформить страховой полис ОСАГО до обращения в ГИБДД. Это можно сделать на портале «Госуслуги».
После покупки автомобиля, как нового, так и б/у, владельцу необходимо в течение 10 дней с момента заключения договора обратиться в любое подразделение ГАИ для проведения регистрации. Если приобретение транспорта происходило в другом регионе, то номерной знак подлежит замене в соответствии с адресом регистрации нового владельца.