Стоимость лимузина Жириновского увеличилась в 2 раза

Объявление о продаже лимузина появилось на Auto.ru неделю назад. Владелец планировал выручить за машину 2,5 млн руб., однако 4 июня ее стоимость увеличилась до 5 млн руб.

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», владелец автомобиля рассказал, что стоимость машины актуальна и он ждет реального покупателя, который готов заплатить необходимую сумму. При этом он отметил, что поступает большое количество предложений продать машину дешевле. Максимальная сумма, с которой готовы расстаться потенциальные покупатели лимузина Владимира Жириновского, на сегодняшний день составляет 3,5 млн руб.