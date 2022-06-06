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4 часа назад

Новости автомира: стоимость лимузина Жириновского увеличилась в 2 раза

Газета.Ru

Лимузин Mercedes-Benz S-Class Pullman, который принадлежал лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, подорожал до 5 млн рублей. Информация о машине размещена на сайте Auto.ru.

Стоимость лимузина Жириновского увеличилась в 2 раза
Фото: auto.ruauto.ru

Объявление о продаже лимузина появилось на Auto.ru неделю назад. Владелец планировал выручить за машину 2,5 млн руб., однако 4 июня ее стоимость увеличилась до 5 млн руб.

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», владелец автомобиля рассказал, что стоимость машины актуальна и он ждет реального покупателя, который готов заплатить необходимую сумму. При этом он отметил, что поступает большое количество предложений продать машину дешевле. Максимальная сумма, с которой готовы расстаться потенциальные покупатели лимузина Владимира Жириновского, на сегодняшний день составляет 3,5 млн руб.

Пробег Mercedes-Benz S-Class Pullman составляет 155 тыс. км. Автомобиль оснащается 5,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 367 л.с. и автоматической коробкой передач.

Основатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля. В мае главой ЛДПР избрали Леонида Слуцкого.

Автоновости,Mercedes-Benz,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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