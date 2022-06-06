Стоимость лимузина Жириновского увеличилась в 2 раза

Лимузин Mercedes-Benz S-Class Pullman, который принадлежал лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, подорожал до 5 млн рублей. Информация о машине размещена на сайте Auto.ru.
Объявление о продаже лимузина появилось на Auto.ru неделю назад. Владелец планировал выручить за машину 2,5 млн руб., однако 4 июня ее стоимость увеличилась до 5 млн руб.
В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», владелец автомобиля рассказал, что стоимость машины актуальна и он ждет реального покупателя, который готов заплатить необходимую сумму. При этом он отметил, что поступает большое количество предложений продать машину дешевле. Максимальная сумма, с которой готовы расстаться потенциальные покупатели лимузина Владимира Жириновского, на сегодняшний день составляет 3,5 млн руб.
Пробег Mercedes-Benz S-Class Pullman составляет 155 тыс. км. Автомобиль оснащается 5,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 367 л.с. и автоматической коробкой передач.
Основатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля. В мае главой ЛДПР избрали Леонида Слуцкого.