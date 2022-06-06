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1 час назад

Новости автомира: Московский завод Renault официально стал «Москвичом»

Car.ru

Автозавод «Рено Россия», расположенный на территории Москвы, который раньше принадлежал автоконцерну Renault, был официально переименован в акционерное общество «Московский автозавод "Москвич"».

Московский завод Renault официально стал «Москвичом»
Фото: Car.ruCar.ru

Столичное предприятие перешло на баланс Москвы. Согласно данным аналитической системы под названием «СПАРК-Интерфакс», владельцем «Москвича» через общество ограниченной ответственности «Центр развития технологий» является акционерное общество «Особая экономическая зона "Зеленоград"». Эту организацию контролирует столичный департамент городского имущества.

Кроме переименования предприятия, был официально сменён руководитель. Раньше им управлял Ян Птачек. Теперь во главе автозавода встал Дмитрий Пронин, являющийся в прошлом заместителем главы московского Департамента транспорта.

Автозавод «Рено Россия» руководство фирмы Renault передало властям Москвы в рамках разработанного плана в вопросе выхода с отечественного авторынка. О том, что предприятие будет переименовано и изменён модельный ряд, раньше сообщалось столичным градоначальником Сергеем Собяниным.

Представитель власти обещал, что в стенах автозавода наладят производство транспортных средств с ДВС, а поздней электромобилей. При этом пока неясно, как именно будет выглядеть модельная линейка «Москвича».

В завершении стоит отметить, что на имеющихся мощностях автозавода будут локализованы модели китайского автопроизводителя. Раньше отмечалось, что руководители КамАЗа ведут в этом вопросе переговоры с потенциальным партнёром – автоконцерном JAC.

Во второй половине мая переговоры с китайскими марками подтвердили представители Минпромторга. При этом подробности не уточнялись. Эксперты сообщали, что несмотря на прекращение сборки кроссов Renault на территории столицы, производство внедорожной версии Duster будет перенесено в Тольятти.

Автоновости,Renault,Дмитрий Пронин,Сергей Собянин,Минпромторг,Правительство Москвы,
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