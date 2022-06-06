Московский завод Renault официально стал «Москвичом»

Автозавод «Рено Россия», расположенный на территории Москвы, который раньше принадлежал автоконцерну Renault, был официально переименован в акционерное общество «Московский автозавод "Москвич"».

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Столичное предприятие перешло на баланс Москвы. Согласно данным аналитической системы под названием «СПАРК-Интерфакс», владельцем «Москвича» через общество ограниченной ответственности «Центр развития технологий» является акционерное общество «Особая экономическая зона "Зеленоград"». Эту организацию контролирует столичный департамент городского имущества.

Кроме переименования предприятия, был официально сменён руководитель. Раньше им управлял Ян Птачек. Теперь во главе автозавода встал Дмитрий Пронин, являющийся в прошлом заместителем главы московского Департамента транспорта.

Автозавод «Рено Россия» руководство фирмы Renault передало властям Москвы в рамках разработанного плана в вопросе выхода с отечественного авторынка. О том, что предприятие будет переименовано и изменён модельный ряд, раньше сообщалось столичным градоначальником Сергеем Собяниным.

Представитель власти обещал, что в стенах автозавода наладят производство транспортных средств с ДВС, а поздней электромобилей. При этом пока неясно, как именно будет выглядеть модельная линейка «Москвича».

В завершении стоит отметить, что на имеющихся мощностях автозавода будут локализованы модели китайского автопроизводителя. Раньше отмечалось, что руководители КамАЗа ведут в этом вопросе переговоры с потенциальным партнёром – автоконцерном JAC.