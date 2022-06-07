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18 минут назад

Для АвтоВАЗа и УАЗа нашли поставщиков системы ABS. В Китае

Motor.ru

Антиблокировочная система тормозов является одним из ключевых технических компонентов в большинстве автомобилей. При этом ABS в России до сих пор не производят. До введения санкций важные элементы тормозной системы поставляла АВТОВАЗу и УАЗу немецкая компания Bosch. Теперь же отечественным производителям пришлось искать замену. Альтернативными вариантами стали компоненты китайских фирм Trinova и APG . Первым российским автомобилем с новой системой станет Lada Largus.

Для АвтоВАЗа и УАЗа нашли поставщиков системы ABS
Фото: © Lada© Lada

Первые «Ларгусы» с новой антиблокировочной системой должны были сойти с конвейера в конце июня. Однако из-за очередной вспышки коронавируса китайские специалисты задержали поставки компонентов. При этом производство модели без ABS заводом не предусмотрено. Таким образом, обновленные Largus начнут собирать только в конце июля. Ожидается, что после перезапуска модели и отладки логистики с завода в Тяньцзине китайская ABS Trinova появится и на других машинах АВТОВАЗа.

Компания УАЗ сделала выбор в пользу системы китайской компании APG, компоненты которой представляют собой модернизированный вариант Bosch 8.1. Стоимость деталей из Поднебесной сопоставима с ценами на немецкие ABS. При этом Ульяновский автозавод до сих пор не сертифицировал китайскую продукцию. В настоящее время пересертификацию проходит только «Буханка» без антиблокировочной системы. Когда предприятие получит одобрения типа транспортного средства на «Патриот» с китайской ABS, пока неизвестно. При этом специалисты утверждают, что изменения коснутся только тормозной системы обновленного внедорожника, который будет соответствовать экологическому классу «Евро-5».

В конце мая «Группа ГАЗ» заявила, что планирует выпустить новый дизельный мотор. Агрегат будут собирать на нижегородской площадке ГАЗа, где запустили современный литейный завод.

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