Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Огромная пробка из фур образовалась на границе с Китаем

РИА "ФедералПресс"

Пробка из большегрузов вновь образовалась на российско-китайской границе. Около 170 фур стоят на погранпереходе «Краскино-Хуньчунь».

Огромная пробка из фур образовалась на границе с Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Фуры не могут пройти из-за отсутствия у водителей документов. Те, у кого все правильно оформлено, проходят без проблем к досмотру и проезжают на территорию Китая», – сообщила «Комсомольской правде – Владивосток» пресс-секретарь уссурийской таможенной службы Ирина Кульчинская.

Также он отметила, что на днях в КНР зашли 32 фуры, а вышли 48. Сами дальнобойщики рассказали, что водители занимают очередь для прохода границы заранее.

Также одной из причин скопления автомобилей может быть прошедший праздник Дуаньу, который в Китае отмечали 3 июня, в результате чего граница была закрыта на несколько дней.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители