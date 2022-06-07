Огромная пробка из фур образовалась на границе с Китаем

Пробка из большегрузов вновь образовалась на российско-китайской границе. Около 170 фур стоят на погранпереходе «Краскино-Хуньчунь».
«Фуры не могут пройти из-за отсутствия у водителей документов. Те, у кого все правильно оформлено, проходят без проблем к досмотру и проезжают на территорию Китая», – сообщила «Комсомольской правде – Владивосток» пресс-секретарь уссурийской таможенной службы Ирина Кульчинская.
Также он отметила, что на днях в КНР зашли 32 фуры, а вышли 48. Сами дальнобойщики рассказали, что водители занимают очередь для прохода границы заранее.
Также одной из причин скопления автомобилей может быть прошедший праздник Дуаньу, который в Китае отмечали 3 июня, в результате чего граница была закрыта на несколько дней.