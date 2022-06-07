Мотоциклисты снова остаются без ОСАГО

Никогда такого не было — и вот опять. Мотоциклисты снова жалуются на сложности с покупкой полиса ОСАГО. Проблема не новая, но в этом году застраховать мотоцикл, по словам некоторых собеседников Business FM, стало практически невозможно.
Сразу оговоримся, что на продление полисов жалоб меньше. А вот с покупкой нового все очень сложно. По закону страховщик обязан застраховать ответственность мотоциклиста. Отказать в продаже полиса компании не могут, но они и не отказывают — просто на сайте случаются сбои, а при визите в офис компьютеры внезапно ломаются, виснет система и так далее. Но даже если первый круг бюрократического и технологического ада удалось пройти, дальше предстоит еще одно испытание — отвезти мотоцикл на площадку осмотра, рассказывает байкер Александр:
«Вы должны будете с мотоциклом съездить на площадку осмотра. А дальше на выбор: у одной крупной страховой компании площадка, если речь идет о Москве, находится в Зеленограде, другая предлагает съездить в Троицк, третья предлагает еще какие-то примерно такие же расстояния от центра города. Записей никаких нет, только живая очередь, вы туда приезжаете. А как? Машина в законе не на учете — «нас это не волнует, хоть на эвакуаторе». Если вы туда не поедете, ОСАГО не получите, даже не пытайтесь. После того как там пройдет осмотр, если вы туда каким-то образом добрались, дальше документы будут долго-долго идти, а потом вообще есть 30 дней на то, чтобы дать письменный ответ и выдать это самое ОСАГО. По основной пятерке страховых компаний примерно одинаковая ситуация у всех».
Страховщики утверждают, что проблемы нет и полисы продаются исправно. Если кто-то сопротивляется, нужно жаловаться, указывает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс:
«Страховщик обязан выписать полис, это обязательное страхование, это публичный договор, он не может от этого отказаться. Надо отправить нам письмо в Российский союз автостраховщиков или позвонить на горячую линию и оставить координаты той компании, которая так поступила. И мы приступаем к исправительным работам, назовем их так, штрафуем, санируем и так далее».
Собеседник Business FM Александр говорит, что по факту покупка нового полиса должна начинаться с такой жалобы. Иначе шансов вообще нет. Наличие проблемы подтверждает и член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский. А объяснение простое: сборы по тарифу не покрывают выплат страховщиков. Для них это убыточный вид страхования.
«Когда автомобиль попадает в аварию, повреждается, как правило, только автомобиль. А вот у мотоциклистов не так: кроме самого мотоцикла, на котором, кстати, все идет под замену, ничего не ремонтируется, — мотоциклист еще и падает с мотоцикла. Соответственно, повреждается его экипировка, с этим связаны дополнительные выплаты. Причем тут еще беда вот в чем: в отличие от машины, по экипировке довольно сложно доказать, когда она была повреждена — в этой аварии или в какой-то другой, которая была раньше. Просто видно, что она повреждена. Поэтому, знаете, есть такие жулики, которые просто ходят по всем страховым и пытаются один и тот же комплект экипировки — шлем, комбинезон — выдать за поврежденный в разных авариях».
В этом году ко всем перечисленным выше проблемам добавилось то, что страховщики не знают, как им разбираться с машинами в отсутствие запчастей и с учетом роста цен. Поэтому они еще больше дистанцируются от страхования убыточных категорий: таксистов и мотоциклистов. Плюс проблемы с комплектующими на мототехнику. Кроме того, заметно выросли риски угона мотоциклов для разбора на запчасти.