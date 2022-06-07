Мотоциклисты снова остаются без ОСАГО

«Когда автомобиль попадает в аварию, повреждается, как правило, только автомобиль. А вот у мотоциклистов не так: кроме самого мотоцикла, на котором, кстати, все идет под замену, ничего не ремонтируется, — мотоциклист еще и падает с мотоцикла. Соответственно, повреждается его экипировка, с этим связаны дополнительные выплаты. Причем тут еще беда вот в чем: в отличие от машины, по экипировке довольно сложно доказать, когда она была повреждена — в этой аварии или в какой-то другой, которая была раньше. Просто видно, что она повреждена. Поэтому, знаете, есть такие жулики, которые просто ходят по всем страховым и пытаются один и тот же комплект экипировки — шлем, комбинезон — выдать за поврежденный в разных авариях».