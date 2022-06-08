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11 минут назад

Новости автомира: россияне отказываются покупать отечественные машины без подушек безопасности

Газета.Ruиещё 2

Результаты опроса, проведенного порталом «Дром» показали, что для россиян очень важно, чтобы отечественный автомобиль оснащался подушками безопасности.

Россияне отказываются покупать машины без подушек безопасности
Фото: LadaLada

Так, согласно опроса, проведенного среди 11 тыс. человек из 80 регионов России, 61% россиян точно не будут покупать машину без подушек безопасности. Треть респондентов (31%) считает, что такая система безопасности нужна, но если придется, то готовы купить машину и без нее. А 8% автомобилистов ответили, что подушки для них не важны.

Больше всего за безопасность беспокоятся автомобилисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана — более 70% жителей этих городов не хотят покупать автомобили без подушек безопасности. В Амурской области и Забайкальском крае наоборот, людей готовых покупать машины без подушек безопасности свыше половины (57%).

Ранее сообщалось, что российские автозаводы «АвтоВАЗ» и «УАЗ» начнут устанавливать на свои автомобили китайскую антиблокировочную систему тормозов (ABS).

Автоновости,УАЗ,Автоваз,
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