Россияне отказываются покупать машины без подушек безопасности

Результаты опроса, проведенного порталом «Дром» показали, что для россиян очень важно, чтобы отечественный автомобиль оснащался подушками безопасности.

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Так, согласно опроса, проведенного среди 11 тыс. человек из 80 регионов России, 61% россиян точно не будут покупать машину без подушек безопасности. Треть респондентов (31%) считает, что такая система безопасности нужна, но если придется, то готовы купить машину и без нее. А 8% автомобилистов ответили, что подушки для них не важны.

Больше всего за безопасность беспокоятся автомобилисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана — более 70% жителей этих городов не хотят покупать автомобили без подушек безопасности. В Амурской области и Забайкальском крае наоборот, людей готовых покупать машины без подушек безопасности свыше половины (57%).