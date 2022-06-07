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47 минут назад

Новости автомира: Toyota представила кроссовер Rav4 Hybrid в версии Woodland Edition

ПроКроссовер.ру

Toyota расширила линейку RAV4 Hybrid новой специальной версией под названием Woodland Edition. Вот что он предлагает. Новый внедорожник доступен в цветах Midnight Black Metallic, Cavalry Blue и Ice Cap. Все три имеют затемненные детали отделки и бронзовые колеса, обутые во внедорожные шины. Также добавлены рейлинги на крыше, прочные напольные коврики и встроенный инвертор мощности для подключения дополнительного оборудования в дикой природе.

Toyota обновила Rav4
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В другом месте RAV4 Hybrid Woodland Edition использует настроенную подвеску TRD, которая должна позволить ему лучше справляться с пересеченной местностью. Светодиодные фары с противотуманными фарами включены по умолчанию, как и весь пакет Toyota Safety Sense 2.5 и некоторые продвинутые электронные помощники. Детали ценообразования еще не объявлены, но внедорожник должен появиться в продаже в ближайшее время

Автоновости,Toyota,
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