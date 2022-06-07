"Белаз" выпустил первый в мире самосвал с газовым двигателем

"Это первый в мире с такой грузоподъемностью самосвал, который работает чисто на газу, на сжиженном природном газе. Бак объемом 1,5 тыс. литров - хватает на полную смену работы от 12 до 14 часов в зависимости от условий эксплуатации. Экономия составляет до 30% на топливе за счет разницы стоимости дизельного и газового топлива", - сказал Насковец.