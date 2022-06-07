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3 часа назад

"Белаз" выпустил первый в мире угольный самосвал с газовым двигателем

ТАССиещё 1

Первый в мире 90-тонный карьерный самосвал с газовым двигателем собран на заводе "Белаз" в Белоруссии и представлен на XXX Международной выставке технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке. Инновационная техника обеспечивает экономию топлива до 30%, сообщил в ходе презентации генеральный конструктор "Белаза" Александр Насковец.

"Белаз" выпустил первый в мире самосвал с газовым двигателем
Фото: БелазБелаз

"Это первый в мире с такой грузоподъемностью самосвал, который работает чисто на газу, на сжиженном природном газе. Бак объемом 1,5 тыс. литров - хватает на полную смену работы от 12 до 14 часов в зависимости от условий эксплуатации. Экономия составляет до 30% на топливе за счет разницы стоимости дизельного и газового топлива", - сказал Насковец.

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Он пояснил журналистам, что мощности белорусского завода позволяют производить до 25 единиц таких 90-тонных самосвалов в месяц. Первая машина будет поставлена в Кемеровскую область на один из разрезов компании "Кузбассразрезуголь", в кооперации с которой разрабатывалась новая техника. В планах "Белаза" через год выпустить 130-тонный самосвал с дизельным двигателем.

Юбилейная XXX Международная специализированная выставка технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг" проходит в Новокузнецке 7-10 июня. Ее участниками стали более 400 предприятий из России, Белоруссии, Казахстана, а также представители компаний из Великобритании, Германии, Италии, Китая, Польши, Турции, Франции, Чехии, Японии.

Автоновости,Кузбассразрезуголь,
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