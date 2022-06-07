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3 часа назад

BMW X6 2023 года замечен на тестах с новым двигателем

ПроКроссовер.руиещё 2

BMW продолжает тестировать X6. На новых шпионских снимках изображена спецификация M60i, которая заменит нынешний M50i и представит 6-й серии мощный V8, который ранее можно было найти только в 7-й серии. M60i получит V8, — это новая выхлопная система, которую можно увидеть на фотографиях. BMW 760i оснащен 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 544 л.с.и крутящим моментом 750 Нм.

BMW X6 2023 года замечен на тестах с новым двигателем
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Производитель может снизить мощность того же двигателя, чтобы поместить его под капот грядущего купе-подобного X6. Даже с уменьшенной мощностью завод может превзойти текущую спецификацию X6 M50i с его 530 л.с. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод — в порядке вещей.

Снаружи новый X6 отличается более тонкими фарами, другим рисунком задних фонарей и переработанными бамперами. «Цифровая кабина» и новый селектор передач — наиболее вероятные модификации интерьера. Автомобиль дебютирует позже в этом году во всех трех основных спецификациях: стандартной, M Performance и полноценной BMW M.

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