BMW X6 2023 года замечен на тестах с новым двигателем

BMW продолжает тестировать X6. На новых шпионских снимках изображена спецификация M60i, которая заменит нынешний M50i и представит 6-й серии мощный V8, который ранее можно было найти только в 7-й серии. M60i получит V8, — это новая выхлопная система, которую можно увидеть на фотографиях. BMW 760i оснащен 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 544 л.с.и крутящим моментом 750 Нм.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Производитель может снизить мощность того же двигателя, чтобы поместить его под капот грядущего купе-подобного X6. Даже с уменьшенной мощностью завод может превзойти текущую спецификацию X6 M50i с его 530 л.с. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод — в порядке вещей.