Кроссовер Лада Искра на базе Chery показали в Сети

После введения санкционных ограничений западными странами в отношении России и нарушения логистических цепочек поставок, российский АвтоВАЗ начал испытывать проблемы с выпуском новых автомобилей.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Вдобавок, французский бренд Renalut покинул отечественный авторынок, лишив АвтоВАЗ возможности производить модели Lada Xray и Largus. Также полностью прекратили выпускать Logan и Sandero в Тольятти.

На фоне этих событий многие представители рынка начали допускать возможность начала сотрудничества с китайскими брендами. На независимых рендерных изображениях портала naavtotrasse.ru дизайнеры показали как могла бы выглядеть модель Лада Искра 2022-2023 модельного года стоимостью 700 тысяч рублей на базе китайской Chery.

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Показанный автомобиль имеет сходства с Chery Kaiyi X3, который выпускают для рынка Китая. Лада Искра позаимствовала у него решетку радиатора, оптику и бампер. Доступная комплектация Chery Kaiyi X3 представлена на рынке РФ как Chery Tiggo 3.

Дизайнеры предложили оснастить Ладу Искру 1,5-литровым мотором производства Chery мощностью 115 лошадиных сил, который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Базовая комплектация машины предусматривала бы две подушки безопасности, ABS и систему стабилизации. Более дорогая версия имела бы климат-контроль, мультимедиа-систему и цифровую панель приборов.