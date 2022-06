Genesis создаст подразделение для выпуска эксклюзивных автомобилей

Genesis, премиальный суббренд Hyundai, намерен создать подразделение One Of One, которое займется выпуском эксклюзивных автомобилей, выяснил The Korean Car Blog. Это будут как пакеты аксессуаров для существующих моделей на заказ, так и бронированные автомобили и лимитированные серии, наподобие тех, которые выпускает Mulliner для Bentley. Инсайдеры утверждают, что подразделение One Of One запустят до конца нынешнего года.