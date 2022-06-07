Genesis создаст подразделение для выпуска эксклюзивных автомобилей

Genesis, премиальный суббренд Hyundai, намерен создать подразделение One Of One, которое займется выпуском эксклюзивных автомобилей, выяснил The Korean Car Blog. Это будут как пакеты аксессуаров для существующих моделей на заказ, так и бронированные автомобили и лимитированные серии, наподобие тех, которые выпускает Mulliner для Bentley. Инсайдеры утверждают, что подразделение One Of One запустят до конца нынешнего года.
Бренд Genesis появился в 2015 году, и за семь лет его линейка расширилась до восьми моделей. В гамму входят седаны, лимузин, несколько кроссоверов, универсал и хэтчбек, а также два электромобиля. Производство автомобилей Genesis для российского рынка организовано на мощностях калининградского «Автотора», но некоторые модели возили из-за рубежа. В настоящее время и импорт, и сборка машин на «Автоторе» приостановлены, и ясности относительно будущего премиального бренда в России пока нет.
При этом на других рынка Genesis активно наращивает присутствие, и до конца этого года запустит подразделение One Of One по созданию эксклюзивных версий существующих моделей. Это классический ход для премиальных брендов, помогающий им поддерживать интерес с моделям, которые уже относительно давно в продаже.
Компания уже сделал первый шаг к персонализации своих автомобилей, запустив сервис Your Genesis, который представляет собой расширенный конфигуратор для модели GV80, — в нем насчитывается около 104 тысяч возможных опций. Однако пока функционал Your Genesis ограничен для покупателей на мировых рынках, таких как Европа, Китай и США, но в обозримом будущем его обещают запустить на 100 процентов.