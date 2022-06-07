Россиянам дали советы по покупке автомобиля с пробегом

Госавтоинспекция по республике Алтай разъяснила порядок действий для потенциальных покупателей автомобилей с пробегом. Соответствующая инструкция размещена на сайте ведомства.
В частности, до покупки автомобиля россиянам стоит проверить его на предмет залога. Это доступно на сайте Федеральной нотариальной палаты, где по VIN-номеру осуществляется поиск информации о предмете залога.
Затем следует собрать всю информацию о машине на официальном сайте ГИБДД в разделе «Сервисы». Это позволит узнать точные сведения об истории регистрации машины, проверить ее на наличие ограничений на регистрацию, участие в ДТП и нахождение в федеральном розыске.
Проверив все данные, можно приступать к оформлению сделки с продавцом. Договор «купли-продажи» автомобиля составляют в трех экземплярах. До регистрации в ГИБДД новому собственнику нужно оформить страховку ОСАГО. Затем гражданин может приехать в любое подразделение ГИБДД и поставить машину на учет. Госномер подлежит замене в случае покупки автомобиля в другом регионе.
Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали на 83,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В стране продали 24 268 машин, что на 123 110 меньше, чем год назад. Большая доля продаж пришлась на Lada (6012 машин), падение в сравнении с маем 2021 года оценивается в 84%. Вторую строчку занял бренд Kia — 3606 автомобилей (- 81%), третью — Hyundai (2916 машин, что меньше на 82%).