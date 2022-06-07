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3 часа назад

Независимые дизайнеры показали новый пикап «Москвич-412» образца 2022-2023 года

Южный автомобиль

В сети продолжают публиковать изображения автомобилей, которые могли бы появится на отечественном рынке. Одной из таких моделей мог бы стать пикап «Москвич-412», изображения автомобиля представил портал naavtotrasse.

Независимые дизайнеры показали новый пикап «Москвич-412»
Фото: naavtotrassenaavtotrasse
naavtotrasse

К реальности этот автомобиль не имеет никакого отношения, а лишь демонстрирует полет фантазии дизайнеров.

На рендерах представлен пикап со сдвоенной кабиной и небольшой грузовой платформой. У автомобиля большой дорожный просвет, огромные внедорожные колеса и полностью светодиодная оптика.

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