Независимые дизайнеры показали новый пикап «Москвич-412»

В сети продолжают публиковать изображения автомобилей, которые могли бы появится на отечественном рынке. Одной из таких моделей мог бы стать пикап «Москвич-412», изображения автомобиля представил портал naavtotrasse.

Фото: naavtotrasse naavtotrasse

naavtotrasse

К реальности этот автомобиль не имеет никакого отношения, а лишь демонстрирует полет фантазии дизайнеров.