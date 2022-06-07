Независимые дизайнеры показали новый пикап «Москвич-412»

В сети продолжают публиковать изображения автомобилей, которые могли бы появится на отечественном рынке. Одной из таких моделей мог бы стать пикап «Москвич-412», изображения автомобиля представил портал naavtotrasse.
К реальности этот автомобиль не имеет никакого отношения, а лишь демонстрирует полет фантазии дизайнеров.
На рендерах представлен пикап со сдвоенной кабиной и небольшой грузовой платформой. У автомобиля большой дорожный просвет, огромные внедорожные колеса и полностью светодиодная оптика.