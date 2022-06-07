Названы самые популярные китайские автомобили в России

Согласно последнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса, на российском рынке больше всего автомобилей реализовали дилеры Geely. Однако в статистике АЕБ нет данных по Chery.

Фото: Geely Geely

Совокупный тираж моделей Geely в мае составил 907 автомобилей, что на 1094 машин меньше, чем в мае 2021 года. На втором месте - Haval: автомобили бренда купили 892 человека (- 2275 экз.). "Бронзу" в мае забрала марка Changan: продано 321 автомобилей (- 121 экз.).

Результат Dongfeng (DFM) составил 115 автомобилей, данных по маю прошлого года нет. FAW не вышел за сотню: продано 86 автомобилей, что намного скромнее прошлогоднего результата 263 авто.

Модели Great Wall - пикапы Poer и Wingle 7 - нашли 71 покупателя (данных по прошлому году нет) и обеспечили бренду шестое место. Компания GAC потеряла 55 клиентов, продав в прошлом месяце только 9 машин.

На восьмом месте оказался Lifan с результатом 7 авто (- 61 экз.), на девятом - Brilliance - 2 авто (- 8 экз.), а замыкает десятку Foton, который остался при своём: и в мае этого года, и в мае 2021-го продано по одной машине.