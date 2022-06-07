BMW показала изображение редкого M3 Touring

Долгожданная премьера первого в истории BMW M3 Touring состоится на Фестивале скорости в Гудвуде 23 июня. Пятидверку выставят в паддоке First Glance, а ещё автомобиль примет участие в традиционном скоростном подъеме на холм. Одновременно с обычной M3 Touring немцы покажут версию с набором деталей из каталога M Performance Parts и машину безопасности M3 Touring MotoGP.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В BMW идут последние приготовления перед мировой премьерой первого в истории универсала M3 Touring. Речь, конечно же, о серийном автомобиле, поскольку ещё в 2000 году был представлен штучный M3 Touring Concept на базе седана в кузове E46. Презентация пятидверки состоится на Фестивале скорости в Гудвуде 23 июня, причем покажут сразу три варианта: обычную M3 Touring, с набором деталей из каталога M Performance Parts и машину безопасности чемпионата MotoGP.

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Ожидается, что по технике BMW M3 Touring повторит нынешние M3 и M4 в версиях Competition. Значит, стоит рассчитывать на «битурбошестерку» 3.0 мощностью 510 лошадиных сил (650 Нм), восьмидиапазонный автомат Steptronic Sport и полный привод xDrive. От обычного универсала 3 серии «эм-третья» будет отличаться раздутыми арками, массивным диффузором, «четырехствольным» выхлопом и спойлером с закрылком Гёрни.

По аналогии с обновлённой «трешкой» в салоне M3 Touring появится широкоформатный изогнутый дисплей медиасистемы iDrive 8, объединяющий приборную панель диагональю 12,3 дюйм и основной экран на 14,9 дюйма. А вот новый «рычажок» трансмиссии, скорее всего, уступит место привычному джойстику. Разумеется, штатно на универсале будут стоять спортивные сиденья, а в список опций войдут карбоновые «ковши» M Carbon, как на новой M4 CSL, и углерод-керамические тормоза.