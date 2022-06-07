На Украине выпустят «народный электромобиль»

Украинские компании «Инфоком ЛТД» и UGV Chargers разрабатывают «народный электромобиль». Об этом сообщает «Укравтопром».
Судя по распространенному компьютерному рисунку, речь идет о легковом автомобиле A-класса с большими дверьми и высокой крышей. Технические характеристики будущей модели не уточняются, однако известно, что она получит быстросъемные аккумуляторы. Разряженную батарею можно будет заменить за несколько минут, заехав на специальную заправку.
В мае этого года на Украине было зарегистрировано 1016 электромобилей, что на 63% больше, чем годом ранее. Доля новых машин из общего числа поставленных на учет электромобилей в мае составила 28% (11% в прошлом году).
Ранее сообщалось, что российская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» рассматривает возможность выпуска внедорожников «УАЗ Патриот» на электротяге.