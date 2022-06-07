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2 часа назад

На Украине выпустят «народный электромобиль»

Газета.Ru

Украинские компании «Инфоком ЛТД» и UGV Chargers разрабатывают «народный электромобиль». Об этом сообщает «Укравтопром».

На Украине выпустят «народный электромобиль»
Фото: Телеграм-канал «УкрАвтопром»Телеграм-канал «УкрАвтопром»

Судя по распространенному компьютерному рисунку, речь идет о легковом автомобиле A-класса с большими дверьми и высокой крышей. Технические характеристики будущей модели не уточняются, однако известно, что она получит быстросъемные аккумуляторы. Разряженную батарею можно будет заменить за несколько минут, заехав на специальную заправку.

В мае этого года на Украине было зарегистрировано 1016 электромобилей, что на 63% больше, чем годом ранее. Доля новых машин из общего числа поставленных на учет электромобилей в мае составила 28% (11% в прошлом году).

Ранее сообщалось, что российская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» рассматривает возможность выпуска внедорожников «УАЗ Патриот» на электротяге.

Автоновости,УАЗ,
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