Петербуржец отсудил у автодилера 31 млн рублей за Audi, купленную за 3,8 млн

Житель Петербурга смог отсудить у автодилера 31 миллион рублей за автомобиль Audi А6, который обошелся мужчине в 3,8 миллиона. Проблема в том, что за два года владелец смог урывками ездить на своей машине: большую часть времени она находилась в ремонте.

Фото: Юрий Зубко / РГ Юрий Зубко / РГ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в конце прошлого года терпение покупателя лопнуло: он потребовал от автодилера вернуть ему деньги и забрать некачественный товар. Но продавец посчитал, что оснований для возврата денег нет.

Покупатель возмутился, заказал экспертизу и обратился в суд. Для начала специалист определил, сколько же с учетом всех подорожаний может стоить автомобиль с такими же параметрами, как купленный. Выяснилось, что цена машины подросла до 12 миллионов. Суд посчитал, что корректнее исходить из цифры 11 миллионов 53 тысячи 600 рублей.

Суд встал на сторону покупателя. В частности, в решении суд пришел к выводу, что машина в период многочисленных поломок находилась на гарантийном обслуживании и что покупатель не виноват в том, что автомобиль оказался с браком.

В итоге суд взыскал с автодилера 3,8 миллиона рублей за автомобиль, разницу в стоимости машин 2019 году и сейчас (более 7,2 миллиона рублей).

Кроме того, продавец должен заплатить две неустойки по пять миллионов рублей каждая. Первая - за то, что автодилер сразу не вернул деньги за машину, а вторая - за то, что по первому требованию покупателя не были возмещены убытки. Еще судом определена третья неустойка - по полпроцента от стоимости машины по новым ценам за каждый день просрочки после решения суда, это 55 тысяч рублей в сутки. Также продавец должен оплатить покупателю судебный штраф в размере 10,5 миллиона рублей и компенсировать 60 тысяч рублей на судебную экспертизу.