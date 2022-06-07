Fiat Doblo сменил поколение и стал «клоном» Citroen Berlingo

Stellantis расширяет линейку коммерческих автомобилей: к Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo присоединился Fiat Doblo, который сменил поколение. Новинку унифицировали с Berlingo, так что теперь итальянский «каблучок» представляет собой «клона» всех перечисленных моделей, но с другой облицовкой передней части и логотипом Fiat. Бейдж-инжиниринговый Добло выпускается в грузовой и пассажирской версиях, однако последняя теперь доступна только с электрической силовой установкой.

Новый Doblo предложен в двух вариантах длины, 4,4 или 4,75 метра, и для последней можно заказать опциональный третий ряд сидений. Салон в точности повторяет Berlingo, за исключением логотипа на руле. Набор оснащения тоже унифицирован — те же мультимедийная система, передние и задние датчики парковки и камера заднего вида, а для пассажирской версии предусмотрены системы удержания в полосе движения и мониторинга усталости водителя. За доплату установят панорамную крышу и цифровое салонное зеркало, на которое вводится изображение с задней камеры.

Пассажирский Fiat Doblo нового поколения

В гамму двигателей входят бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра мощностью 110 лошадиных сил и полуторалитровый турбодизель в двух вариантах мощности, на 100 или 130 сил. Коробки передач — «механика» либо восьмидиапазонный автомат, но последний доступен только для Doblo со 130-сильным двигателем.

Электрический e-Doblo оснащается электромотором мощностью 136 лошадиных сил, знакомым по «зеленому» Berlingo. Мотор питает батарея емкостью 50 киловатт-часа, на одном заряде которой автомобиль проезжает 280 километров по циклу WLTP.