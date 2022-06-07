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41 минуту назад

Новости автомира: BMW 2 и 4 серии расширены за счет новых вариантов двигателей

ПроКроссовер.ру

BMW представила новый мощный дизельный двигатель для своей линейки 2-Series Active Tourer и пару шестицилиндровых турбомодификаций для последней 4-Series.

BMW обновили модели "двойки" и "четверки"
Фото: Прокроссовер.руПрокроссовер.ру

Active Tourer дебютировал в октябре прошлого года с тремя бензиновыми двигателями: 218i, 220i и 223i. Последние два были мягкими гибридами. Новые дополнения, представленные сегодня, — это подключаемые гибриды под названием 225e и 230e. Оба оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и электродвигателем, приводящим в движение переднюю ось.

225e получает 136 л.с. от основного двигателя и 109 л.с. от электродвигателя, что в сумме составляет 245 л.с. 230e оснащен установкой мощностью 326 л.с. Турбодизель 218d мощностью 150 л.с. и 330 Нм больше не одинок, теперь к нему присоединяется новый 223d xDrive. Последний развивает 197 л.с.и 400 Нм крутящего момента, а разгоняется до 100 км/ч за 7,3 секунды.

M440i Gran Coupe по-прежнему имеет свои обычные 374 л.с. и 500 Нм, но теперь вы можете сэкономить 2500 евро и получить его заднеприводную версию за 68 900 евро. В то время как M440i с четырьмя ведущими колесами требует 4,7 секунды для своего стандартного спринта, RWD немного медленнее в освоении – 5 секунд. Наконец, есть новая версия 430d xDrive с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 286 л.с. и крутящим моментом 650 Нм. Он стоит на 7500 евро больше, чем упомянутый выше M440i xDrive, но завершает свой спринт за 5,3 секунды.

Автоновости,BMW,
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