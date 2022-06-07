У Haval Dargo появилась брутальная версия, но не в России

Haval Dargo, который будет представлен в России уже завтра, обзавелся брутальной версией Hunting Edition на внутреннем рынке Китая — там модель продается под названием Dagou. От стандартного кроссовера новинка отличается деталями экстерьера, намекающими на внедорожный характер автомобиля, а именно пластиковой радиаторной решеткой и защитным обвесом «по кругу». В КНР Dagou Hunting Edition стоит 148,9-167,9 тысячи юаней (1,36-1,53 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Фото: Haval Haval

Главное функциональное отличие Hunting-версии от стандартного Dagou — целых восемь ездовых режимов (экономичный, стандартный, спортивный, «трава/камни», «грязь», «песок», «снег» и «кочки»). Такой внедорожник имеет полный привод и блокировку дифференциала, а в движение его приводит двухлитровый двигатель мощностью 211 лошадиных сил. Впрочем, Hunting Edition доступна и для переднеприводного кроссовера с базовым мотором 1.5 на 169 сил. Коробка передач в обоих случаях одна и та же — семиступенчатый «робот».

Haval

В числе нестандартных опций — система распознавания лиц. Для этого на левую переднюю стойку установили дополнительную салонную камеру, направленную на водителя. Система распознает лицо и автоматически применяет персональные настройки, например, положения зеркал и кресла. Эта же система отвечает за мониторинг состояния водителя.

Что же касается Haval Dargo для российского рынка, то у нас будет продаваться обычный кроссовер, но, по слухам, в двух вариантах дизайна. Для России подтверждены две модификации, с передним и полным приводом, а двигатель будет всего один — двухлитровый, который дефорсировали до 192 лошадиных сил.