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47 минут назад

Новости автомира: новые схемы мошенников, купить ОСАГО и остаться без денег

Российская Газета

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал о новых схемах мошенников с ОСАГО.

Новые схемы мошенников: купил ОСАГО и остался без денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, например, водителю звонит "страховой агент" (как раз когда полис вот-вот закончится), обладающий всей информацией о нем и предлагает оформить полис по очень приемлемой цене, намного дешевле, чем обычно.

Мошенники оформляют полис и специально допускают в нем ошибки. Да, этот полис числится в базе, но в случае ДТП страховая откажется признавать этот документ, так как при его оформлении страховую обманули.

Еще один способ - это клонированные сайты. Чтобы запутать водителей, мошенники создают сайты, которые идентичны сайтам известных страховых компаний. Вы заходите на сайт, вводите свои личные данные, номер карты и "покупаете полис". После подтверждения покупки деньги с карты списываются, а сайт исчезает.

Кроме того, существует схема с СМС-оплатой. Хозяину автомобиля звонят и предлагают продлить полис. Сразу же после разговора приходит сообщение с подозрительной ссылкой. Пользователь нажимает на нее, оплачивает, переходит на сайт и видит поддельный полис, но считает, что это именно его страховка.

Автоновости,Александр Шумский,
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