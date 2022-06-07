Новые схемы мошенников: купил ОСАГО и остался без денег

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал о новых схемах мошенников с ОСАГО.

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Так, например, водителю звонит "страховой агент" (как раз когда полис вот-вот закончится), обладающий всей информацией о нем и предлагает оформить полис по очень приемлемой цене, намного дешевле, чем обычно.

Мошенники оформляют полис и специально допускают в нем ошибки. Да, этот полис числится в базе, но в случае ДТП страховая откажется признавать этот документ, так как при его оформлении страховую обманули.

Еще один способ - это клонированные сайты. Чтобы запутать водителей, мошенники создают сайты, которые идентичны сайтам известных страховых компаний. Вы заходите на сайт, вводите свои личные данные, номер карты и "покупаете полис". После подтверждения покупки деньги с карты списываются, а сайт исчезает.